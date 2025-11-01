El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Kahlina ataja penal decisivo y Charlotte fuerza el Juego 3 contra NYCFC

Charlotte recibirá a NYCFC el viernes por un lugar en las semifinales de la Conferencia Este

Kristijan Kahlina (1), portero del Charlotte FC, reacciona después de derrotar al New York City FC en una tanda de penaltis en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este del fútbol de la MLS, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Pamela Smith)
AP

NUEVA YORK.- Kristijan Kahlina logró atajar el gol decisivo de Agustín Ojeda en la tanda de penales de ocho rondas el sábado, lo que permitió a Charlotte forzar un Juego 3 con una victoria de 7-6 sobre el New York City FC, después de que los equipos empataran sin goles en el tiempo reglamentario.

Charlotte recibirá a NYCFC el viernes por un lugar en las semifinales de la Conferencia Este.

New York City tenía el control después de anotar sus tres primeros penales antes de que Julián Fernández fallara en el cuarto intento. Charlotte convirtió sus últimos seis intentos después de que el disparo de Ashley Westwood en la segunda ronda fuera desviado por Matt Freese.

El defensor de Charlotte, Nathan Byrne, envió tranquilamente un disparo al centro para el último gol de la tanda de Charlotte.

Charlotte puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en el Yankee Stadium.

Kahlina, portero del año, también ganó una tanda de penales en el Juego 2 de la serie de playoffs de primera ronda de Charlotte contra Orlando el año pasado para forzar un juego decisivo.

NYC ganó el martes el primer juego de la serie al mejor de tres por 1-0.

Arrestan a mujer por falsificar documentos para tramitar Visa Láser
Mbappé brilla con doblete y mantiene al Real Madrid como líder de La Liga

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.