Fallecen dos personas en Nuevo Laredo por complicaciones de salud

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades policiacas y personal médico reportaron el fallecimiento de dos personas en hechos distintos ocurridos en las últimas horas en esta ciudad fronteriza. En ambos casos, los decesos se relacionan con padecimientos de salud previos, sin indicios de violencia.

El primero de los casos corresponde a José Guadalupe “S”, de 50 años, quien fue trasladado por su tío en un vehículo particular al Hospital General debido a complicaciones pulmonares, insuficiencia respiratoria y renal. El hombre padecía parálisis cerebral y utilizaba una sonda urinaria. Según su familiar, José Guadalupe había perdido a sus padres cinco años atrás y requería cuidados especiales.

Durante el trayecto al hospital, el paciente dejó de presentar signos vitales, por lo que al arribar al nosocomio se confirmó su fallecimiento. Su cuerpo fue encontrado en el asiento del copiloto de un Nissan X-Trail color gris. Elementos de la Policía Investigadora acudieron al sitio para realizar las diligencias y descartar cualquier hecho delictivo.

En otro hecho, se reportó el deceso de Johana Sánchez Marentes, de 28 años, en su domicilio ubicado en la colonia El Progreso. De acuerdo con su padre, Héctor “S”, la joven padecía ansiedad, depresión y epilepsia, condiciones que eran tratadas con medicación controlada por un especialista.

Al acudir a despertarla para desayunar, el hombre la encontró sin signos vitales sobre la cama. En la inspección realizada por las autoridades se observaron una abrasión en la rodilla izquierda y un hematoma en el ojo izquierdo, sin indicios de violencia. La Policía Investigadora tomó conocimiento de ambos casos y notificó al Ministerio Público para el seguimiento correspondiente.