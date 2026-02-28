Apoyo a los Pequeños Guerreros FC es un gesto de solidaridad y amor

Buscaron a los licenciados Jorge Luis Miranda y Gustavo Quintana para solicitar su apoyo para un viaje fuera de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- En un emotivo encuentro, los pequeños guerreros del equipo de fútbol con niños con capacidades diferentes, “Pequeños Guerreros FC”, buscaron a los licenciados Jorge Luis Miranda y Gustavo Quintana para solicitar su apoyo para un viaje fuera de la ciudad. La respuesta de estos dos destacados ciudadanos fue inmediata y generosa.

El licenciado Jorge Luis Miranda, abogado de profesión y conocido por su compromiso con la comunidad, se ofreció a cubrir los gastos de traslado del equipo. “Es un honor poder apoyar a estos pequeños guerreros”, comentó Miranda Niño. “Lo más importante es que disfruten su viaje y la oportunidad de convivir con otros niños. No importa si ganan o pierden, lo que cuenta es la pasión y el esfuerzo que ponen en cada partido”.

Por su parte, el licenciado Gustavo Quintana, promotor del deporte en la ciudad, también se unió al apoyo. “Es un orgullo ver a estos niños luchar por sus sueños y demostrar su talento”, dijo Quintana.

El equipo de fútbol, que está compuesto por niños con capacidades diferentes, se siente agradecido por el apoyo recibido. “Estamos muy emocionados de poder viajar y competir con otros equipos”, dijo uno de los integrantes del equipo. “Agradecemos a los licenciados Miranda y Quintana por su apoyo y generosidad”.

El viaje será una oportunidad para que los pequeños guerreros demuestren su habilidad y pasión por el fútbol, y para que disfruten de una experiencia inolvidable con sus compañeros de equipo. La ciudad se une a ellos en este momento y les desea mucho éxito en su participación.