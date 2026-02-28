Dólar no frena su caída

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar no detiene su caída. Este viernes se ofertó en 17.70 pesos a la venta en centros cambiarios, que lo venían ofreciendo en 17.80.

A la compra, la divisa verde también cayó a 16.70 pesos, desde los 16.80.

Al iniciar el año 2026 el dólar se ofrecía en 18.30 a la venta, luego escaló hasta los 18.50, tras del retorno de paisanos a los Estados Unidos, el 9 de enero.

A partir de ahí, la divisa verde empezó a descender hasta los niveles actuales de 17.70 a la venta y 16.70 pesos a la compra.

Es decir, en menos de dos meses, el dólar ha perdido 80 centavos de valor.