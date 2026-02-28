El Dólar
Compra:
$16.70
Venta:
$17.70
EN VIVO

Promueven UAT y SET el talento matemático de la juventud tamaulipeca

La Etapa Ciudades se llevó a cabo este 27 de febrero, de manera simultánea, en siete sedes universitarias entre ellas Nuevo Laredo

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Con la participación de más de mil seiscientos estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue sede de la Etapa Ciudades de la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas en Tamaulipas, consolidando su liderazgo como institución promotora del talento científico y la excelencia académica en la entidad.

Bajo el liderazgo del rector, Dámaso Anaya Alvarado, la UAT abrió sus espacios en las facultades, unidades académicas y escuelas de las distintas sedes del estado para llevar a cabo esta etapa del certamen convocado de manera conjunta por la UAT, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria (ONMAPS) Delegación Tamaulipas.

Esta alianza institucional refleja la suma de voluntades entre la educación superior y el sistema educativo estatal para fortalecer la enseñanza de las matemáticas, con el objetivo de reafirmar la visión compartida de impulsar políticas que fomenten el talento científico y amplíen las oportunidades de las nuevas generaciones.

La Etapa Ciudades se llevó a cabo este 27 de febrero, de manera simultánea, en siete sedes universitarias ubicadas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Mante y Tampico. En esta fase se seleccionará un máximo de cuatro participantes por grado escolar con los mejores puntajes, quienes avanzarán a la Etapa Estatal.

La siguiente fase se desarrollará el próximo 13 de marzo, en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, para elegir a los dos mejores puntajes por grado escolar, quienes integrarán la selección que representará a Tamaulipas en la Etapa Nacional, programada para mayo, en Guadalajara, Jalisco.

La amplia participación registrada en esta jornada demuestra el interés y el talento de la niñez y juventud del estado, e impulsa el mérito, la disciplina y la excelencia académica como pilares fundamentales para el desarrollo de Tamaulipas.

Bill Clinton dice que “no hizo nada malo” con Epstein
Apoyo a los Pequeños Guerreros FC es un gesto de solidaridad y amor

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.