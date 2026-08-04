Apoya Desarrollo Rural a ganaderos de Nuevo Laredo

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo ha fortalecido el respaldo al sector ganadero con acciones permanentes a través de la Dirección de Desarrollo Rural. [Agencias]

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo ha fortalecido el respaldo al sector ganadero con acciones permanentes a través de la Dirección de Desarrollo Rural. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Los productores pecuarios de Nuevo Laredo se encuentran preparados para la próxima reapertura gradual de la frontera estadounidense para la exportación de ganado bovino en pie, resultado de las acciones coordinadas entre autoridades de México y Estados Unidos para el control y erradicación del gusano barrenador del ganado.

El director de Desarrollo Rural, Rubén González, informó que el próximo 24 de agosto iniciará la reapertura por el puerto de Douglas, Arizona, proceso que posteriormente se extenderá de manera gradual al resto de las entidades exportadoras, entre ellas Tamaulipas.

Destacó que este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), las autoridades sanitarias de Estados Unidos y los gobiernos estatales, mediante estrategias de vigilancia, prevención y control de la plaga.

En este esfuerzo, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo ha fortalecido el respaldo al sector ganadero con acciones permanentes a través de la Dirección de Desarrollo Rural, entre ellas la entrega de más de 500 pipetas del producto Exzolt, tratamiento preventivo que será aplicado exclusivamente a becerros recién nacidos para reforzar el combate y la erradicación del gusano barrenador.

Además, se mantiene la difusión de información técnica, el acompañamiento a los productores y la promoción de las medidas sanitarias implementadas para proteger el hato ganadero y cumplir con los protocolos establecidos para la exportación.

González señaló que, aunque aún no existe una fecha oficial para la reapertura de los cruces en Tamaulipas, se prevé que el proceso continúe conforme avancen las evaluaciones sanitarias, por lo que los ganaderos de Nuevo Laredo mantienen las condiciones necesarias para reincorporarse a este importante mercado en cuanto las autoridades lo autoricen.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer al sector pecuario, impulsar su competitividad y respaldar a los productores locales para que aprovechen las oportunidades que traerá la reactivación de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.