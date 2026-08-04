Abre Escuela de Música del DIF inscripciones del ciclo Agosto-Septiembre

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de seguir acercando el arte y la cultura a las familias de Nuevo Laredo, la Escuela de Música del Sistema DIF abrió el periodo de inscripciones para el ciclo escolar agosto-diciembre, con una oferta educativa gratuita dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en desarrollar su talento musical.

Las inscripciones se realizarán del 3 al 14 de agosto, en un horario de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, y de 3:00 pm a 6:00 de la tarde, en las instalaciones de la Escuela de Música, ubicadas en Eva Sámano No. 1511, colonia La Fe. El inicio de clases está programado para el 17 de agosto.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad de formación artística y cultural que se ofrece de manera totalmente gratuita.

“La Escuela de Música es un espacio abierto para todas las edades, donde el talento encuentra la oportunidad de crecer. Aquí no solo se aprende a interpretar un instrumento o a cantar, también se fortalecen valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. Invitamos a las familias de Nuevo Laredo a formar parte de este proyecto que impulsa el desarrollo cultural y humano de nuestra comunidad”, expresó.

La oferta académica incluye talleres de educación especial; coro infantil, juvenil y de adultos; canto; violín; teclado; guitarra eléctrica y acústica; ukelele; percusión infantil; batería; flauta moderna; clarinete; saxofón; trompeta; trombón; tuba, así como la Banda Sinfónica Comunitaria de Nuevo Laredo, integrada por instrumentos de aliento y percusiones.

Las edades de ingreso varían de acuerdo con el taller seleccionado. Ukelele está dirigido a niñas y niños a partir de los 6 años; percusión infantil y la Banda Sinfónica Comunitaria, en nivel principiantes, aceptan alumnos desde los 7 años; coro infantil y guitarra acústica reciben participantes a partir de los 8 años; violín, saxofón y clarinete están disponibles desde los 9 años; mientras que flauta moderna, teclado, trompeta, bugle, corno francés, barítono, trombón y tuba, en nivel principiantes, se imparten a partir de los 10 años. En el caso de batería, el ingreso es desde los 11 años, y para coro juvenil y canto, los aspirantes pueden integrarse a partir de los 12 años de edad.

Entre los requisitos para la inscripción se solicita copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de elector del padre, madre o tutor legal en caso de menores de edad, comprobante de domicilio, una fotografía tamaño infantil y contar con instrumento musical propio.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 867 736 4000.

Con esta convocatoria, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de brindar espacios gratuitos que fomenten el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo humano, convencido de que la música es una herramienta que transforma vidas y fortalece el tejido social.