Atiende COMAPA más de mil 800 reportes

Entre más oportuno sea el reporte, más ágil puede ser la respuesta de los equipos de trabajo. [Agencias]

Entre más oportuno sea el reporte, más ágil puede ser la respuesta de los equipos de trabajo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Durante el mes de julio, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo dio atención a un total de mil 875 servicios derivados de los reportes realizados por la ciudadanía al 073, reafirmando su compromiso de responder de manera oportuna a las necesidades de las familias neolaredenses.

Gracias al trabajo diario de los equipos de trabajo de COMAPA y a la participación de las y los ciudadanos que realizaron sus reportes al 073, durante julio se atendieron 968 drenajes obstruidos, 432 fugas de agua, 223 trabajos en zanjas y 252 servicios diversos, entre ellos la instalación de brocales, reparación de descargas y atarjeas, estudios de factibilidad, instalación de nuevos servicios de agua y drenaje, así como labores de relleno y compactación de zanjas, reparación de hundimientos y limpieza de escombro.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal para fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios públicos municipales, mediante una atención más eficiente, cercana y oportuna a los reportes ciudadanos.

A través del fortalecimiento operativo de COMAPA y la mejora continua en los procesos de atención, el Gobierno Municipal trabaja para dar soluciones más rápidas a las necesidades de la población y garantizar un servicio de agua potable y drenaje a la altura de las familias neolaredenses.

Cada reporte recibido permitió que el personal acudiera al lugar para revisar la situación y brindar una solución, por lo que COMAPA hace un llamado a la ciudadanía a seguir utilizando la línea 073 cuando detecte una fuga de agua, un drenaje obstruido o cualquier situación relacionada con los servicios que presta el organismo.

La participación de la ciudadanía es fundamental para que los problemas sean atendidos con mayor rapidez. Entre más oportuno sea el reporte, más ágil puede ser la respuesta de los equipos de trabajo.

COMAPA agradece la confianza de las y los usuarios y refrenda su compromiso de seguir trabajando todos los días para ofrecer un mejor servicio de agua potable y drenaje, manteniéndose cercana a la ciudadanía y atendiendo con responsabilidad cada reporte recibido.