Participará NLD en mesa federal de Turismo Médico

Durante la jornada, Nuevo Laredo presentará las acciones de promoción que realiza tanto en el Valle de Texas como en metrópolis clave del estado vecino, entre ellas San Antonio, Dallas y Austin. [Agencias]

Durante la jornada, Nuevo Laredo presentará las acciones de promoción que realiza tanto en el Valle de Texas como en metrópolis clave del estado vecino, entre ellas San Antonio, Dallas y Austin. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de nutrir la estrategia nacional para el sector salud y turístico, autoridades municipales y estatales participarán este jueves en la segunda mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) en materia de turismo médico.

El encuentro, que se celebrará de manera virtual vía Zoom, reunirá a representantes de estados fronterizos como Tamaulipas. Durante la jornada, Nuevo Laredo presentará las acciones de promoción que realiza tanto en el Valle de Texas como en metrópolis clave del estado vecino, entre ellas San Antonio, Dallas y Austin.

Alfredo Guarneros Carranza, Director de Turismo Municipal, explicó que este seguimiento surge tras una primera reunión presencial sostenida hace dos semanas en la Ciudad de México, donde las dependencias locales expusieron sus avances y casos de éxito.

“Fuimos convocados a una reunión de trabajo para el tema de turismo médico. Falta poco para que la Secretaría de Turismo Federal presente un proyecto integral sobre esto, por lo que fuimos convocados varios estados vinculados a este segmento”, destacó el funcionario.

Guarneros Carranza subrayó que la dependencia federal busca nutrir su plan nacional a partir de las experiencias presentadas por los gobiernos locales, por lo que esta nueva sesión permitirá profundizar en las necesidades y fortalezas de cada región.

“En esta ocasión será vía Zoom para ampliar las propuestas sobre lo que cada municipio está desarrollando en coordinación con los gobiernos estatal y federal”, añadió.

Además de la proyección fronteriza, la Dirección de Turismo local contempla que este trabajo conjunto, sumado a próximas reuniones con el sector salud de la ciudad, siente las bases para reactivar el clúster médico de Nuevo Laredo, actualmente suspendido.

Con esta reactivación se pretende consolidar la oferta de servicios médicos de alta calidad en la frontera y detonar un mayor flujo de visitantes extranjeros y derrama económica para la ciudad.