El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.90
EN VIVO

Anuncia COMAPA trabajos de mantenimiento este martes

Para fortalecer la red de agua potable y mejorar el servicio

Las labores consistirán en la reparación de una fuga de agua en el cruce de las calles Chihuahua y César López de Lara, así como en la instalación de una válvula de 12 pulgadas en el cruce de Perú y Constitución. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informa a la ciudadanía que este martes 17 de febrero se llevarán a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejora en la red de agua potable, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente.

Las labores consistirán en la reparación de una fuga de agua en el cruce de las calles Chihuahua y César López de Lara, así como en la instalación de una válvula de 12 pulgadas en el cruce de Perú y Constitución. Estas maniobras se realizarán en horario nocturno, de 9:00 de la noche del martes hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 18 de febrero, con la finalidad de reducir en lo posible las afectaciones a la población.

Derivado de estos trabajos, se presentarán bajas presiones o suspensión temporal del suministro en las colonias: Infonavit Fundadores, Antiguos Patios del Ferrocarril, Centro, Ramón Salcido, Guerrero, Independencia, J.F.M.M., Jardín Juvencio, Jesús M. García, Juárez, Longoria, Mier y Terán, Morelos, Multifamiliar, Ojo Caliente, Peña Benavides, Postal, Residencial Viveros, Rivera del Bravo, S.A.S., San José, San Rafael, Santa Martha, Sector Aduana, Unidad Deportiva (JFMM), Victoria, Viveros, Zaragoza, Anáhuac, Burócrata Miguel Alemán, Campestre, Militar II, Electricistas, Ferrocarrilera 1 y 2, González, Jardín, Los Álamos, Madero, México, San Rafael, 20 de Noviembre, Américo Villarreal G., Voluntad y Trabajo No. 1, Altavista, C.N.O.P., Hacienda J. Longoria, Hidalgo, Hipódromo, La Fe, La Rosita, Las Torres, Loma Bonita, Lomas del Poniente, Luis Donaldo Colosio, Matamoros, Mirador, Nueva Era, Palacios, Parque Industrial Nuevo Laredo, Roma, Unidad Nacional, Zona de Tolerancia, Villas de la Fe, Los Cántaros y Manuel Cavazos Lerma.

Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de trabajo. COMAPA agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas acciones, que forman parte de los esfuerzos permanentes para mantener el buen funcionamiento de la red y brindar un mejor servicio a la comunidad.

Fortalece Nuevo Laredo agenda de protección a la niñez en Tamaulipas
Será Nuevo Laredo sede de la Primera Cumbre Logística ‘Los Laredos 2026’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.