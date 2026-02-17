Anuncia COMAPA trabajos de mantenimiento este martes

Las labores consistirán en la reparación de una fuga de agua en el cruce de las calles Chihuahua y César López de Lara, así como en la instalación de una válvula de 12 pulgadas en el cruce de Perú y Constitución. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informa a la ciudadanía que este martes 17 de febrero se llevarán a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejora en la red de agua potable, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente.

Las labores consistirán en la reparación de una fuga de agua en el cruce de las calles Chihuahua y César López de Lara, así como en la instalación de una válvula de 12 pulgadas en el cruce de Perú y Constitución. Estas maniobras se realizarán en horario nocturno, de 9:00 de la noche del martes hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 18 de febrero, con la finalidad de reducir en lo posible las afectaciones a la población.

Derivado de estos trabajos, se presentarán bajas presiones o suspensión temporal del suministro en las colonias: Infonavit Fundadores, Antiguos Patios del Ferrocarril, Centro, Ramón Salcido, Guerrero, Independencia, J.F.M.M., Jardín Juvencio, Jesús M. García, Juárez, Longoria, Mier y Terán, Morelos, Multifamiliar, Ojo Caliente, Peña Benavides, Postal, Residencial Viveros, Rivera del Bravo, S.A.S., San José, San Rafael, Santa Martha, Sector Aduana, Unidad Deportiva (JFMM), Victoria, Viveros, Zaragoza, Anáhuac, Burócrata Miguel Alemán, Campestre, Militar II, Electricistas, Ferrocarrilera 1 y 2, González, Jardín, Los Álamos, Madero, México, San Rafael, 20 de Noviembre, Américo Villarreal G., Voluntad y Trabajo No. 1, Altavista, C.N.O.P., Hacienda J. Longoria, Hidalgo, Hipódromo, La Fe, La Rosita, Las Torres, Loma Bonita, Lomas del Poniente, Luis Donaldo Colosio, Matamoros, Mirador, Nueva Era, Palacios, Parque Industrial Nuevo Laredo, Roma, Unidad Nacional, Zona de Tolerancia, Villas de la Fe, Los Cántaros y Manuel Cavazos Lerma.

Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de trabajo. COMAPA agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas acciones, que forman parte de los esfuerzos permanentes para mantener el buen funcionamiento de la red y brindar un mejor servicio a la comunidad.