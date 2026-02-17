Será Nuevo Laredo sede de la Primera Cumbre Logística ‘Los Laredos 2026’

Nuevo Laredo, Tam.- Este jueves 19 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevará a cabo la Primera Cumbre Logística “Los Laredos 2026”, un encuentro estratégico que reunirá a empresarios, autoridades, representantes de la academia y sociedad civil con el objetivo de fortalecer alianzas, promover inversiones y consolidar a la región como un hub logístico de talla mundial.

El evento tendrá como sede el Centro Cultural Nuevo Laredo y contará con la participación de empresarios nacionales e internacionales, así como con una exposición de empresas locales y de la región vinculadas al sector logístico, comercial e industrial, lo que permitirá generar espacios de vinculación directa, intercambio de experiencias y oportunidades de negocio.

Esta Cumbre surge del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y organismos estratégicos del sector, como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Central de Servicios de Carga, la Asociación de Transportistas de Carga y la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, instituciones que comparten la visión de fortalecer los lazos económicos y logísticos entre México y Estados Unidos, en un contexto global que exige mayor competitividad, coordinación binacional y aprovechamiento de las ventajas estratégicas de la región.

El evento iniciará con la participación de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, quien encabezará el panel “Relevancia de los Dos Laredos como eje del comercio exterior en América.

Dentro del programa se desarrollará el panel titulado “Renegociación del USMCA, Aranceles y relación comercial entre MX–EU”, en el que participarán el Dr. Francisco Javier de Jesús Lagunes, Presidente Nacional de la ANIERM; Eva María de los Dolores Muñoz Padilla, Presidente Nacional de AMACARGA; y el AA José Ignacio Zaragoza, Presidente Nacional de CAAAREM, quienes analizarán el entorno actual del comercio internacional y los retos derivados de la dinámica arancelaria y del tratado comercial entre ambas naciones.

De igual forma, se llevará a cabo el panel denominado “Cadenas de Valor: La Visión de la Industria de Transformación”, con la participación del Lic. Gabriel Padilla Maya, Director General de la Industria Nacional de Autopartes, y del Lic. Julio Rodríguez Trigueros, Vicepresidente Nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CANACINTRA, quienes abordarán la importancia de la integración industrial y la consolidación de cadenas de suministro sólidas ante el fenómeno del nearshoring.

La jornada concluirá con la conferencia magistral de Alberto Peláez Montejos, periodista y corresponsal internacional, quien ofrecerá una visión global sobre el contexto económico y geopolítico que impacta la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Con la realización de la Primera Cumbre Logística “Los Laredos 2026”, Nuevo Laredo reafirma su liderazgo como el principal puerto terrestre de América Latina y fortalece su posicionamiento estratégico en la cadena de suministro global, impulsando el desarrollo económico y la competitividad regional mediante el diálogo, la cooperación y la articulación entre los sectores público y privado.