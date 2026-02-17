Fortalece Nuevo Laredo agenda de protección a la niñez en Tamaulipas

Al ser sede de la Reunión Estatal de Procuradoras y Procuradores de los Sistemas DIF Municipales

A la reunión acudieron procuradores y directores municipales del DIF de Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Victoria, Xicoténcatl, Mier, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la presencia de la Procuradora Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola Salas Ambriz, Nuevo Laredo reafirmó su liderazgo en la agenda de protección integral de la niñez al convertirse en sede de la Reunión Estatal de Procuradoras y Procuradores de los Sistemas DIF Municipales de Tamaulipas.

El encuentro que reunió también a más de 20 titulares de las Procuradurías de Protección de distintos municipios del estado, destaca la relevancia estratégica que tiene Nuevo Laredo en el fortalecimiento de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la restitución efectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento que se desarrolló en la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz se abordaron temas jurídicos, psicológicos y de trabajo social, así como criterios de actuación para la restitución de derechos, consolidando una agenda común en beneficio de las familias tamaulipecas.

En su mensaje, Fabiola Salas Ambriz, la Procuradora Federal del Menor, señaló la importancia de mantener una comunicación permanente entre los distintos niveles de gobierno.

“Reconozco en Nuevo Laredo un firme compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia. Este municipio se ha convertido en un referente de coordinación y voluntad institucional, demostrando que cuando hay liderazgo y trabajo conjunto, es posible fortalecer el tejido social y garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan en un entorno seguro, digno y lleno de oportunidades”.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reconoció la labor fundamental de quienes trabajan en la protección de niñas, niños y adolescentes, y subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar su bienestar y su derecho a crecer en familia.

“Ustedes son la voz y el refugio de quienes más lo necesitan. Su labor exige profesionalismo, pero sobre todo un gran corazón, porque tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar a nuestra niñez el derecho a vivir y crecer en familia. Es crucial que trabajemos de manera coordinada desde los tres niveles de gobierno”, expresó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal manifestó que a nivel federal se cuenta con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de María del Rocío García Pérez en el Sistema Nacional DIF, así con el respaldo de la Doctora María de Villarreal y del Gobernador Américo Villarreal Anaya, sumando esfuerzos para construir un entorno seguro para nuevas generaciones.

En su mensaje, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, Jorge Galván Garcés, enfatizó la responsabilidad permanente de las autoridades en la defensa de los derechos de la niñez.

“Es una tarea diaria y sumamente importante la que tenemos como autoridades: cumplir con nuestra responsabilidad y no dejar pasar ninguna situación de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Gracias por generar este espacio para dialogar y buscar las soluciones necesarias que nos permitan garantizar la protección de cada niña, niño o adolescente”, puntualizó.

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, aseguró que este encuentro representa un paso firme en el fortalecimiento del trabajo coordinado entre municipios y reafirma el compromiso de continuar impulsando acciones que garanticen el interés superior de la niñez.

Con este tipo de encuentros, el Sistema DIF refrenda su compromiso de seguir construyendo un sistema de protección integral más sólido, humano y eficaz en todo Tamaulipas.