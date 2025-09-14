Anuncia Club Campestre actividades en puerta

Nuevo Laredo, Tam.– Como cada jueves, se llevó a cabo la reunión de miembros y directiva del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, teniendo como invitado especial al Dr. Ramiro Ramos Salinas, delegado del Club Campestre de Nuevo Laredo, quien compartió las actividades y acciones que realizan en dicho club y la manera en que apoyan a la ciudadanía.

“El Club Campestre brinda un beneficio a toda la sociedad de Nuevo Laredo, porque ahí se hacen eventos de los transportistas, de maquiladoras, los agentes aduanales, de los Clubes Rotarios, de los Clubes de Leones, de muchas agrupaciones de la sociedad civil, que hacen actividades de torneos y con esos recursos se benefician las causas sociales que ellos apoyan”, expresó el delegado del Club Campestre Riveras del Río Bravo.

Así mismo hizo del conocimiento a los miembros del Consejo de Instituciones y a la ciudadanía, que se está preparando el torneo anual que realiza el propio Club Campestre, que en esta edición será el 23, 24 y 25 de octubre, y que como cada año lo recaudado será donado para una acción social y de apoyo.

“Ya estamos trabajando en la organización del torneo, es en el mes de octubre. Estamos en el proceso de sumar patrocinadores, también tenemos ya algunos registros de jugadores al mismo tiempo algunas empresas ya aceptaron ser patrocinadores, pero vamos a buscar más patrocinio porque el dinero que se junte este año es para una causa de lucha contra el cáncer, que trae el Club Rotario”, mencionó Ramiro Ramos.

Para concluir dijo que los interesados en participar en dicho torneo, ya puedan acudir a las instalaciones del propio club y registrarse, así mismo las empresas o patrocinadores en lo particular. De igual manera pueden comunicarse al club o asistir al mismo y manifestar su interés como patrocinadores.