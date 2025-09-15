El Dólar
Realiza la UAT encuentro de clubes universitarios de la Edad de Oro

El rector y su esposa coronaron al rey y reina de Nuevo Laredo, Jesús Gallardo García y María Esperanza Cebada Tapia

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reunió, en esta capital, a más de 400 integrantes de las agrupaciones de adultos mayores que representan a los clubes universitarios de la Edad de Oro de Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, El Mante y Ciudad Victoria.

El evento, denominado la Noche Real de la Edad de Oro, fue presidido por el rector Dámaso Anaya Alvarado y su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, en una emotiva celebración que se llevó a cabo en el Polyforum de Ciudad Victoria, con la finalidad de reconocer la experiencia, la trayectoria y los valores de quienes representan la memoria viva de nuestro estado y la inspiración para las nuevas generaciones.

En su mensaje, el rector de la UAT destacó que a través de estos encuentros se busca consolidar espacios de humanismo, integración social y la unión intergeneracional, señalando que las actividades que se fomentan en los gimnasios y centros donde se congregan los clubes de la Edad de Oro, no son simples pasatiempos, sino actos de vida que inspiran, sanan y transforman.

El rector agradeció a las agrupaciones de cada región, a quienes describió como ejemplo de dignidad, alegría y esperanza.

La gala incluyó un concurso en el que cada pareja de reyes y reinas de las distintas sedes desfilaron en la pasarela real, además de la participación de integrantes de las agrupaciones que ofrecieron demostraciones de taichí, zumba, canto, música disco y baile, reflejando entusiasmo, vitalidad y alegría.

Como parte de la ceremonia, el rector y su esposa coronaron al rey y reina de Nuevo Laredo, Jesús Gallardo García y María Esperanza Cebada Tapia; al príncipe y princesa de Tampico, Clara Elena Purata Pérez y Gerardo González Garza; y al duque y duquesa de El Mante, Pedro Rocha Salazar y Teresa Molina Rojas, reconociendo así a los participantes más destacados.

