Invita Secretaría de Economía de Tamaulipas a fortalecer la identidad de los emprendimientos

A través del programa Hecho en Tamaulipas, invita a emprendedores y microempresas a participar en la convocatoria “Diseño de Logo 2026”

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría de Economía de Tamaulipas, a través del programa Hecho en Tamaulipas, invita a emprendedores y microempresas interesadas en fortalecer la imagen de sus negocios a participar en la convocatoria “Diseño de Logo 2026”.

El apoyo consiste en un servicio de diseño gráfico para la creación de un logotipo que represente la esencia y personalidad que cada emprendedor desea transmitir, mediante la selección de colores, fuentes tipográficas, estilos de ilustración y formas acordes con la identidad de su negocio.

Para participar, las y los interesados deberán contar previamente con su registro en el programa Hecho en Tamaulipas. El registro puede realizarse a través del siguiente formulario https://forms.gle/neFP73wrabu2tRR19.

Una vez registrados en el programa, deberán completar el formulario (https://forms.gle/gpwrZroTLSrdnG7w8) correspondiente a la convocatoria Diseño de Logo 2026 a más tardar el 7 de octubre de 2026.

El apoyo está sujeto a cupo limitado, por lo que se invita a las personas interesadas a realizar su registro dentro del periodo establecido.

Con esta iniciativa, Hecho en Tamaulipas continúa acercando herramientas que contribuyen al fortalecimiento de los emprendimientos y microempresas tamaulipecas, facilitando el desarrollo de una identidad visual que les permita proyectar de manera clara la esencia de sus productos y servicios.