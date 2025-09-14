Cruz Azul supera 1-0 a Pachuca gracias a penal marcado tras intervención del VAR

Gabriel Fernández marcó de penal el único gol del partido; Cruz Azul llegó a 20 puntos pese a jugar con diez y suma seis victorias consecutivas

PACHUCA, México.- Gabriel Fernández convirtió el penal con el que Cruz Azul superó 1-0 a Pachuca a domicilio el sábado, para hilvanar su sexta victoria del torneo Apertura y asumir el liderato provisional en la Liga MX.

Fernández abrió el marcador a los 65 minutos, después de que el árbitro Joaquín Vizcarra recurrió al VAR para señalar como falta una patada de Daniel Aceves en la cabeza de Ignacio Rivero, después de hacer un despeje dentro del área.

Cruz Azul asumió la cima del campeonato al mantener su marcha invicta luego de ocho jornadas. Acumula 20 puntos.

El conjunto celeste puede verse superado si Monterrey (18) y América (17) consiguen triunfos en sus duelos respectivos del fin de semana ante Querétaro y Chivas.

Pachuca acumula cuatro fechas sin victoria (tres derrotas y un empate) para estancarse en la sexta posición con 13 unidades.

El partido incluyó tres expulsiones. La primera fue la de Jesús Orozco, que dejó a los 19 minutos en desventaja numérica a los celestes, quienes resistieron esos momentos de asedio de los anfitriones.

Durante el complemento, el árbitro Vizcarra recurrió en un par de ocasiones a las repeticiones de video para sacar tarjetas rojas a Luis Quiñones 56) y poco después hacer lo mismo con Aceves (62).

Rivero sufrió una cortada, que provocó que los servicios médicos celestes vendaran por completo la cabeza debido al abundante sangrado.

Más tarde, se realizaba el Clásico Nacional de México, cuando América será anfitrión de Chivas en la capital. Las Águilas son el otro equipo que mantiene un paso invicto en la temporada junto con Cruz Azul.