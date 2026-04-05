El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.80
EN VIVO

Brilla Jokic con 40 puntos y Denver corta racha de Spurs

Nuggets vencen en tiempo extra 136-134 a San Antonio pese a gran actuación de Wembanyama

Victor Wembanyama (derecha), centro de los Spurs de San Antonio, busca pasar el balón mientras Aaron Gordon, delantero de los Nuggets de Denver, defiende durante el tiempo extra de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de abril de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
AP

DENVER.- Nikola Jokic anotó 40 puntos, repartió 13 asistencias y capturó ocho rebotes, Christian Braun sumó 21 unidades y los Nuggets de Denver vencieron a San Antonio 136-134 en tiempo extra el sábado para cortar la racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs.

Cameron Johnson anotó 17 puntos, Jamal Murray terminó con 15 puntos y 10 asistencias, y Aaron Gordon aportó 15 para los Nuggets.

Victor Wembanyama terminó con 34 puntos, 18 rebotes, siete asistencias y cinco tapones para los Spurs, que perdieron apenas por tercera vez en sus últimos 30 partidos.

Stephon Castle anotó 20 puntos para San Antonio, mientras que Devin Vassell y Julian Champagnie aportaron 18 cada uno para los Spurs.

Los Spurs tenían marca de 48-2 esta temporada en partidos en los que llegaron a tener ventajas de dos dígitos en el cuarto periodo.

Denver limitó a San Antonio a un 33% de acierto en tiros de campo el resto del camino y superó a los Spurs 40-27 en los últimos 14 minutos del partido, incluido el tiempo extra.

Jokic anotó 16 de sus puntos en esos últimos 14 minutos, mientras Denver limitó a Wembanyama a 1 de 4 en tiros de campo en ese lapso.

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.