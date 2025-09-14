River Plate vence a domicilio a Estudiantes y sigue liderando su zona en Argentina

Con goles de Galoppo y Fernández, River ganó 2-1 en La Plata pese a jugar con diez hombres; llegó a 18 puntos y sigue en la cima

BUENOS AIRES.- Con un gran inicio de partido, River Plate venció el sábado 2-1 a Estudiantes, para mantenerse en la cima de su zona en el torneo Clasura de la liga argentina de fútbol.

Giuliano Galoppo abrió el marcador por los millonarios a los 5 minutos. Ignacio Fernández anotó el segundo gol a los 12.

A los 38, Lucas Martínez Quarta fue expulsado en la formación visitante. Por último, Santiago Núñez descontó para los pincharratas a los 90.

“Conseguimos la ventaja. Después con la expulsión lo pudimos aguantar muy bien”, dijo Fernández. “El equipo ganó, jugó bien y volví a marcar”.

Con estos tres puntos en su visita al estadio Jorge Hirschi, los riverplatenses llegaron a 18 puntos, con los que lideran la Zona B.

River fue el triunfador porque disputó un gran primer tiempo y luego, con 10 jugadores, logró defenderse con criterio.

Pese a jugar en cancha ajena, el equipo de Marcelo Gallardo dominó el partido desde el comienzo. Así logró el primer tanto en un saque de esquina que cabeceó Galoppo en el centro del área chica.

Fernández amplió la ventaja con un derechazo fuerte tras un rechazo. El tanto fue correctamente convalidado tras una revisión del VAR por una mano de Fernández que no se produjo.

River controló el partido hasta la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 38 por doble amarilla. En ventaja numérica, los locales tuvieron mayor posesión y se acercaron al arco de Franco Armani.

En el segundo tiempo, el partido se tornó mucho más luchado y con menos acción en las áreas. Estudiantes logró el descuento a los 90. El colombiano Edwin Cetré sirvió un córner y el cabezazo de Núñez encontró la red.

“Con uno menos siempre se hace complicado, pero el equipo respondió muy bien”, afirmó Fernández.

El equipo platense se medirá ante Flamengo, mientras el riverplatense lo hará ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores la semana próxima.

En tanto, Banfield le ganó por 1-0 a Independiente en Avellaneda. Martín Río, de cabeza en un córner, anotó el único gol del partido.

Tras el encuentro, Julio Vaccari presentó su renuncia como director técnico de los Rojos, según las redes sociales de la entidad, que se mantiene en el último puesto en la Zona B.

“El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, dice el comunicado.

Independiente, que no ha ganado en el certamen local, suma tres puntos en siete partidos con tres empates y cuatro derrotas. A esto se sumó su eliminación de la Copa Sudamericana tras los hechos de violencia en su estadio durante el cotejo ante la U de Chile disputado el 20 de agosto.

Godoy Cruz y Barracas Central empataron 0-0 en la cancha de los tombinos. Con este resultado, el club del presidente de la AFA, Claudio Tapia, se mantiene como líder en la zona A con 15 puntos.

Sarmiento superó por 2-0 a Aldosivi. Joel Godoy a los 38 e Iván Morales a los 58 anotaron los goles de los verdes.

El conjunto marplatense, por su parte, sigue último en los promedios y en la tabla anual. Peligra su permanencia en la primera división.

Deportivo Riestra derrotó por 2-0 a Central Córdoba el viernes. Este resultado le permitió a esta institución de la ciudad de Buenos Aires llegar a los 16 puntos para ubicarse en la segunda posición del grupo B.

Este domingo jugarán Rosario Central y Boca Juniors en el Gigante de Arroyito. Ángel Di María (Central) y Leandro Paredes (Boca), compañeros en el seleccionado campeón mundial en Qatar 2022, estarán en cancha.

Otros resultados: Belgrano 0, San Martín (San Juan) 0 (jueves); Racing de Avellaneda 2, San Lorenzo 0; Huracán 0, Vélez Sarsfield 0; Newell’s Old Boys 2, Atlético Tucumán 0; Lanús 1, Independiente Rivadavia 0 (viernes);

Próximos partidos: Gimnasia La Plata-Unión, Instituto-Argentinos Juniors, Tigre-Talleres, Defensa y Justicia-Platense (domingo).

Posiciones: zona A: Barracas 15 puntos; Central Córdoba, Banfield 13; Unión, Boca, Defensa, Estudiantes, Huracán 12; Newell’s, Belgrano 9; Argentinos, Tigre, Ind. Rivadavia 8; Racing 7; Aldosivi 3.

Zona B: River 18 puntos; Riestra 16; Vélez 15; Lanús 13; San Lorenzo 12; R. Central, Gimnasia 10; Atl. Tucumán, Sarmiento, San Martín 9; Godoy Cruz 7; Platense, Instituto 6; Talleres 5; Independiente 3.