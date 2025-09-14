Conquista Charlotte novena victoria seguida y frena a Inter Miami

Idan Toklomati firmó su primer triplete en la MLS y el equipo local igualó récord histórico de triunfos consecutivos en temporada

Kristijan Kahlina, arquero de Charlotte, ataja un penal ejecutado por Liionel Messi, del Inter Miami, el sábado 13 de septiembre de 2025 (AP foto/Erik Verduzco)

CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Idan Toklomati logró el primer triplete en su carrera, Lionel Messi erró un penal a lo Panenka en el primer tiempo y Charlotte goleó el sábado 3-0 al Inter Miami para hilvanar su noveno triunfo en la campaña regular.

Kristijan Kahlina realizó tres grandes atajadas, incluida la del penal de Messi, quien disparó suave y elevado por el centro del arco, sin engañar al guardameta a los 32 minutos, cuando el marcador estaba 0-0. Charlotte igualó el récord de la MLS establecido por Seattle en 2018 con más victorias consecutivas en una sola temporada, excluyendo la era de los shootouts, cuando no había empates en la liga.

La racha ha impulsado a Charlotte al tercer puesto de la Conferencia Este, con 53 puntos.

En contraste, Miami se ha rezagado hasta el octavo sitio, que no otorga pasaje directo a los playoffs pero sí al play-in.

Miami, que jugó su primer partido de temporada regular desde el 23 de agosto, careció del delantero Luis Suárez, quien se encuentra suspendido.

Dos minutos después del yerro de Messi, llegó el tanto que abrió el marcador, por cuenta de Toklomati, quien hizo el segundo a los 47, redireccionando el esférico después de un buen centro de Brandt Bronico.

Cinco minutos después de que Miami se quedó con diez hombres por la segunda tarjeta amarilla a Tomás Avilés a los 79, Toklomati convirtió un penal para su undécimo gol de la temporada.

Toklomati se convirtió en el segundo jugador en la historia de Charlotte en lograr un triplete en la temporada regular, uniéndose al mexicano Daniel Ríos, quien lo consiguió en 2022.

El entrenador en jefe de Charlotte, Dean Smith, observó desde las gradas del Bank of America Stadium debido a una suspensión.

En otros partidos, Cincinnati aseguró su pasaje a los playoffs con una victoria de 2-1 sobre Nashville, con un tanto agónico del brasileño Evander. San Luis le cortó a Montreal una racha invicta de cinco encuentros, al imponerse por 2-0.

El uruguayo Diego Rossi aportó un triplete y el Crew de Columbus marcó cinco veces en el primer tiempo para superar 5-4 al Atlanta United. Toronto quedó matemáticamente eliminado de los playoffs, tras empatar 1-1 con el Revolution de Nueva Inglaterra.