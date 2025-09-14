Obtiene Lewis Crocker título mundial welter FIB tras dura decisión dividida

BELFAST, Irlanda del Norte.- Lewis Crocker obtuvo una victoria por decisión dividida sobre Paddy Donovan para convertirse en campeón mundial de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).
El norirlandés derribó al zurdo irlandés en el tercer y quinto asalto en Windsor Park de Belfast y se mantuvo firme mientras Donovan se recuperaba para controlar la segunda mitad del combate a 12 asaltos.
Dos jueces se mostraron a favor de Crocker —114-112 y 114-113— y el tercero dictaminó 115-111 para Donovan.
“Nadie me daba una oportunidad en esta pelea”, afirmó Crocker de 28 años. “No fui yo quien estuvo en problemas esta noche”.
La pelea fue promocionada por DAZN como la primera por el título mundial entre irlandeses. Crocker (22-0 con 11 nocauts) representó a Irlanda como amateur.
Los contrincantes pelearon hace seis meses cuando Donovan, de 26 años (14-2, 11 nocauts), fue descalificado al derribar a Crocker con un golpe después de la campana del octavo asalto.
El objetivo de ese primer combate era definir al retador obligatorio de Jaron “Boots” Ennis, pero el estadounidense dejó vacante el título para subir de división.
La revancha —otorgada por la FIB después de que Donovan apeló— fue elevada a una pelea por el título mundial.