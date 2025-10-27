Anuncia alcaldesa reinicio de operaciones de Tanque Oradel

La alcaldesa explicó que la cisterna tiene una capacidad de 3 mil metros cúbicos y suministrará cerca de 180 litros por segundo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio a conocer que reiniciará operaciones la Cisterna Oradel, infraestructura clave para el abasto de agua potable en el sector poniente de la ciudad.

Con esta importante obra, más de seis colonias, tres instituciones educativas y el Parque Industrial FINSA Poniente contarán con un suministro confiable y adecuado a sus necesidades, después de años en los que padecieron baja presión y deficiencias en el servicio.

“Este es un compromiso que asumimos con las familias del sector poniente, que durante mucho tiempo padecieron la falta de presión y suministro. Hoy les damos una solución de fondo, con una infraestructura moderna y segura que garantiza el acceso al agua potable”, afirmó la presidenta municipal.

Los trabajos de rehabilitación consistieron en la reconstrucción de 580 metros cuadrados de losa de concreto armado, la sustitución de columnas de soporte, la instalación de una membrana especial para prevenir fugas o contaminación, así como el reemplazo de tuberías, válvulas y conexiones. Además, se incorporó un sistema de telemetría que permitirá monitorear a distancia el nivel y la presión del agua, modernizando el control operativo.

Una vez concluidas las maniobras de interconexión y llenado, el viernes 31 de octubre a partir de las 8:00 AM se llevará a cabo un corte de agua que culminará el 1 de noviembre a las 3:00 PM, para completar el relleno total del tanque y conectar las nuevas líneas.

El corte afectará a las colonias Sector Ferroviario, Valles de Anáhuac, Haciendas Echegaray, Campanario, Insurgentes, Los Ángeles, Vista Bella, Blanca Navidad, así como a las instituciones Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Secundaria Técnica No. 11, COBAT 18, y al Parque Industrial FINSA Poniente.

Se prevé que algunas colonias como Constitucional 1 y 2, Voluntad 2, 3 y 4, La Joya y Villas de San Miguel presenten baja presión durante el proceso de llenado.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la infraestructura y el bienestar de las familias neolaredenses, garantizando que los servicios básicos lleguen con calidad y eficiencia a todos los sectores de la ciudad.