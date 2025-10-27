Asesinan en Durango al periodista Miguel Ángel Beltrán, conocido por su labor en redes

El comunicador fue hallado sin vida en una zona rural; organizaciones internacionales condenaron el crimen y exigieron esclarecer el caso en un país peligroso para la prensa

Este domingo fue localizado sin vida en la carretera Durango-Mazatlán, el cuerpo del periodista Miguel Ángel Beltrán. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Un periodista del estado de Durango, situado en el noroeste de México y con fuerte presencia del crimen organizado, fue asesinado durante el fin de semana, informaron el lunes autoridades y colectivos de prensa.

La fiscalía de Durango confirmó a The Associated Press el homicidio de Miguel Ángel Beltrán en un breve mensaje de texto en el que no especificó ningún detalle sobre los hechos. Medios locales indicaron que su cuerpo fue encontrado el sábado en una zona rural con un mensaje intimidante.

Beltrán hacía sobre todo periodismo en redes y subía videos en TikTok en los que, entre otros temas, trataba hechos de violencia.

Durango, vecino del estado de Sinaloa, tiene fuerte presencia del crimen organizado porque se extiende por parte de la Sierra Madre Occidental, cuna del Cártel de Sinaloa.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el homicidio en un comunicado y dijo que, de forma preliminar, no había encontrado indicios de que Beltrán hubiera denunciado amenazas ni de que estuviera inscrito en el mecanismo federal de protección a periodistas.

El Comité para la Protección de Periodistas, una organización de defensa de la prensa con sede en Nueva York, investiga ya el suceso, explicó su representante en México, Jan Albert Hootsen.

Según esta última organización, con Beltrán son al menos cinco los periodistas asesinados en México en 2025.

Aunque la contabilidad de casos varía según los colectivos, México sigue siendo considerado por todas las organizaciones de prensa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.