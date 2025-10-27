Congrega Rodada Joven por la Paz y Contra las Adicciones a decenas de participantes

En Nuevo Laredo, el evento fue promovido por el Gobierno Municipal que encabeza la Presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, mediante la Dirección de Turismo y el IMJUVE. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una gran participación de jóvenes, ciclistas, corredores y familias, el Instituto Municipal para el desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo con éxito la Rodada Joven por la Paz y Contra las Adicciones, una actividad recreativa que promovió la sana convivencia y el deporte como herramientas para fortalecer el tejido social.

Bajo la temática “Rumbo al Mictlán”, en alusión a las próximas celebraciones del Día de Muertos y Halloween, los asistentes se sumaron caracterizados con disfraces y cosplay, dando un toque colorido y festivo a la jornada. Incluso las mascotas participaron en este evento que combinó cultura, juventud y salud.

La actividad formó parte de la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y el Injuve Tamaulipas, con el respaldo del Gobernador Américo Villarreal Anaya. En Nuevo Laredo, el evento fue promovido por el Gobierno Municipal que encabeza la Presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, mediante la Dirección de Turismo y el IMJUVE.

Durante la rodada, se destacó el compromiso de la administración municipal con las juventudes neolaredenses, impulsando espacios que fomenten la salud, la participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social a través de actividades positivas y recreativas.

El evento contó con la colaboración de instituciones educativas como el Tecnológico Nacional de México, Campus Nuevo Laredo, el Cecati 193, el Conalep 246, y el grupo Bajitos Low Raider Nuevo Laredo, además del equipo Phoenix F.C., quienes se sumaron al desarrollo de esta iniciativa.

Asimismo, se reconoció la participación de artistas y representantes del cosplay local como Kaelena Cosplay, Anyliss cosplay, Jakkiteru Cosplay & Pixel Art y Llen, quienes contribuyeron con su talento y creatividad a hacer de esta rodada una experiencia memorable para todos los asistentes.