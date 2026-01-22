Amplía DIF Nuevo Laredo plazo para registro a programa Bodas Colectivas

El DIF Nuevo Laredo extiende el plazo para participar en la campaña de Matrimonios Colectivos, por lo que las parejas interesadas podrán entregar su documentación hasta el jueves 29 de enero. [Agencias]

El DIF Nuevo Laredo extiende el plazo para participar en la campaña de Matrimonios Colectivos, por lo que las parejas interesadas podrán entregar su documentación hasta el jueves 29 de enero. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo extiende el plazo para participar en la campaña de Matrimonios Colectivos, por lo que las parejas interesadas podrán entregar su documentación hasta el jueves 29 de enero, con el objetivo de celebrar la boda gratuita en febrero, mes del amor.

Este programa está dirigido a personas adultas de nacionalidad mexicana en situación de vulnerabilidad, brindándoles la oportunidad de formalizar su unión a través del matrimonio civil, lo que les otorga certeza jurídica.

Las y los interesados deberán acudir personalmente a las oficinas del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz número 2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde se les realizará el estudio socioeconómico y se recibirá la documentación requerida por el Registro Civil. Para mayores informes, está disponible el teléfono 867 712 10 32.

Requisitos para participar en los Matrimonios Colectivos DIF:

Ser mayor de edad, contar con nacionalidad mexicana, aprobar el estudio socioeconómico que realiza el DIF y cumplir con los documentos establecidos por el Registro Civil.

Documentación requerida:

Solicitud de matrimonio firmada por los contrayentes y sus testigos; acta de nacimiento en original y copia; identificación oficial con fotografía; CURP en nuevo formato; copia de identificación oficial y CURP de cuatro testigos mayores de 18 años (dos por cada contrayente), excluyendo padres y extranjeros; certificados médicos prenupciales; certificado médico que avale que los contrayentes no padecen enfermedades crónicas o contagiosas; constancia de información sobre métodos y riesgos concepcionales; constancia de asistencia a pláticas sobre prevención de violencia intrafamiliar emitida por el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER); y declaración del régimen matrimonial.

En caso de haber contraído matrimonio previamente, se deberá presentar acta de divorcio; para personas viudas, acta de defunción de la pareja fallecida; y, en caso de nulidad, copia certificada de la sentencia correspondiente.