Invita Municipio a inscribirse a nueva generación de Talleres de Oficio

En esta etapa se ofrecen 15 talleres distintos que se impartirán de febrero a junio de 2026

Entre los oficios disponibles se encuentran barbería, maquillaje y peinado, corte y confección, panadería básica, uñas acrílicas, cocina, inglés básico y mantenimiento de minisplit, entre otros. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo mantiene abiertas las inscripciones para la nueva generación de Talleres de Oficio, un programa de capacitación laboral orientado al autoempleo y al fortalecimiento de habilidades productivas para jóvenes y adultos.

En esta etapa se ofrecen 15 talleres distintos que se impartirán de febrero a junio de 2026, iniciando clases el 16 de febrero, en diversos Centros Comunitarios, TAMULES y sedes de la ciudad.

Las inscripciones se realizan del 19 al 30 de enero, de lunes a viernes, en los Centros Comunitarios y TAMULES de 12:00 a 7:00 de la tarde, y en la Secretaría de Bienestar Social de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El registro es gratuito y solo se solicita una cuota única de 100 pesos al finalizar el taller para la constancia. Entre los oficios disponibles se encuentran barbería, maquillaje y peinado, corte y confección, panadería básica, uñas acrílicas, cocina, inglés básico y mantenimiento de minisplit, entre otros.

Las y los interesados deberán presentar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y certificado de estudios. Para más información sobre horarios y sedes, se invita a consultar las redes sociales del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Bienestar Social.