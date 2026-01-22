El ‘power’ de Kennys Vargas se sentirá de nuevo en la frontera

El Juego de Estrellas 2022 de la LMB contó con la participación de Kennys Vargas, como parte de la comitiva emplumada que se dio cita en Monclova en aquella ocasión. [Agencias]

El Juego de Estrellas 2022 de la LMB contó con la participación de Kennys Vargas, como parte de la comitiva emplumada que se dio cita en Monclova en aquella ocasión. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El ‘Gorila’ Kennys Vargas vestirá de nueva cuenta los colores de Tecos de los Dos Laredos para la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La campaña que inicia el 16 de abril será la sexta ya para el puertorriqueño en México, la cuarta defendiendo los colores de la organización Binacional.

El reciente verano para el oriundo de Canóvanas lo pasó dentro de la novena de Acereros de Monclova donde participó en 53 juegos, con 13 cuadrangulares conseguidos y 29 carreras impulsadas en el rol regular (.319 AVG).

Con el equipo de los Dos Laredos, al ‘Little Papi’ se le recuerdan temporadas más que destacadas en ofensiva, particularmente en 2022 y 2024.

Su primera incursión en la frontera, en 2022, terminó comandando al equipo en cuadrangulares (17) y producciones (65), además de jugar en 85 de los 86 juegos disputados en ese rol regular con 91 imparables conectados. En la postemporada de ese año, lideró también con 13 hits y carreras empujadas al equipo.

El Juego de Estrellas 2022 de la LMB contó con la participación de Kennys Vargas, como parte de la comitiva emplumada que se dio cita en Monclova en aquella ocasión.

2024 marcó su última temporada para el ambidiestro con los Binacionales, y en 88 de 93 encuentros volvió a encabezar los vuelacercas (15) y las impulsadas (80). En esa campaña disparó 102 hits, su mayor cantidad en un mismo calendario en LMB. Junto a Freddy Galvis comandó ese playoff para Tecos con cuatro veces para la calle y 13 producidas, además de 20 imparables en 17 juegos.

La trayectoria de este primera base y bateador designado, que abarca cuatro años en Ligas Mayores con Minnesota, su natal Puerto Rico, Ligas Menores, Japón, República Dominicana, Venezuela, invierno y verano en México, además de Series del Caribe, le dan ese respaldo a su carrera profesional que comenzó por allá de 2009. Mención aparte el cariño que la afición de la frontera le ha dado desde que llegó a los Dos Laredos.

A menos de 90 días de iniciar la temporada regular, el Club de Béisbol Tecos de los Dos Laredos se mantiene haciendo los movimientos respectivos para abastecer su roster de elementos que cumplan en brindar un equipo altamente competitivo.