Reconoce ciudadanía impacto de la primera Feria del Empleo 2026

La Feria del Empleo 2026 es un claro ejemplo del interés del Gobierno Municipal, que encabeza Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de crear las condiciones necesarias para atraer inversiones. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia participación ciudadana y la oferta de más de mil 500 vacantes, la primera Feria del Empleo 2026 fue calificada por asistentes como una acción oportuna y necesaria para atender la demanda laboral en la ciudad, destacando el liderazgo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal como promotora del empleo y el bienestar económico en esta frontera.

Durante el evento, personas de distintas edades y perfiles coincidieron en que este tipo de espacios representan una esperanza real para quienes buscan incorporarse o reincorporarse al mercado laboral, así como para jóvenes que inician su vida profesional.

Luis Alejandro San Juan Botello, señaló que la feria representa un apoyo directo para quienes han enfrentado periodos prolongados de desempleo.

“Esta es una ayuda para todos los que necesitamos empleo. Yo tenía alrededor de cinco meses buscando trabajo. Estoy buscando empleo en fábrica, es en lo que siempre he trabajado, y este tipo de oportunidades nos ayudan mucho. A la presidenta, gracias por lo que nos está apoyando, de verdad se siente el respaldo”, expresó.

Por su parte, Ángela Lizai, joven asistente a la feria, resaltó la variedad de vacantes y la importancia de acercar las oportunidades a la ciudadanía.

“Me gusta que realicen este tipo de eventos porque muchas personas estaban pasando por escasez de trabajo. No solo hay maquiladoras, también hay líneas de transporte y puestos administrativos. Está muy bien organizado, amplio y cómodo. Ojalá se pudiera hacer cada mes o cada dos meses porque cada vez es más difícil encontrar empleo”, comentó.

Desde la perspectiva de las familias, Adelaida Villegas Rojas destacó el impacto social del evento y la inclusión de oportunidades para todas las edades.

“Me parece muy bien, perfecto, porque hay oportunidades para jóvenes y también para personas mayores. Gracias a la presidenta Carmen Lilia por la ayuda que brinda a la comunidad que quiere trabajar. Yo vengo acompañando a mi hija que acaba de salir de la prepa, y esta feria es una gran oportunidad para ella”, señaló.

Gregorio Guerrero Guerrero subrayó la importancia de dar continuidad a este tipo de acciones.

“Me parece excelente, muy bien organizado. Hay oportunidades para diferentes áreas, mantenimiento o lo que salga, y uno siempre está dispuesto a aprender. Ojalá se sigan haciendo porque ayudan mucho a las personas que están buscando trabajo”, afirmó.

La Feria del Empleo 2026 es un claro ejemplo del interés del Gobierno Municipal, que encabeza Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, vincular a las empresas con el talento local y abrir más oportunidades de empleo formal, consolidando a Nuevo Laredo como una ciudad de desarrollo y oportunidades para todas y todos.