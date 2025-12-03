Ahora suben de precio el limón, el chile jalapeño y la papaya

El chile poblano también sufrió incrementos en el 'martes de mercado'

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). En la primera quincena de noviembre la inflación subió en México.

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el limón subió de precio, al venderse en 28 pesos el kilo, cuando costaba 26. Mientras, el kilo de chile poblano subió de valor al pasar de 39 a 57 pesos el kilo.

Otro producto que también sufrió incrementos es el chile jalapeño, al pasar de 50 a 53 pesos el kilo.

Respecto al chile serrano que la semana pasada estaba en 120 pesos el kilo, ahora se ofertó en 100, cifra que sigue siendo elevada para muchas familias.

En cuanto a la mandarina, que había estado en 100 pesos el kilo, ahora se vendió en 82 pesos el kilo, precio que sigue fuera del alcance de muchos hogares.

Por otra parte, el tomate bajó de 27 a 14 pesos el kilo, la papa morena pasó de 11 a 9 pesos , mientras que la papa blanca mantiene su valor de 40 pesos el kilo.

Otros costos, fueron: la cebolla, que pasó de 27 a 24 pesos el kilo; mientras que el aguacate bajó de 50 a 44 pesos el kilo.

La papaya subió esta semana de 46 a 50 pesos el kilo, mientras que la piña mantiene su costo de 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas, no baja en su precio oscilando el mismo entre 89 y 103 pesos, según la marca de preferencia.