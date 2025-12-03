Pese a frío, asistencia a las aulas es buena: CREDE

Nuevo Laredo, Tam. – De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, César Bolaños Hernández, a pesar de las bajas temperaturas registradas en los últimos días, la asistencia en las escuelas de nivel básico se ha mantenido estable, registrando el lunes una asistencia del 91% y este martes del 90%.

“Sin duda los exhortos a los padres de familia han sido clave para mantener la presencia de los alumnos, ya que hemos exhortado a los padres de familia que los niños asistan a la escuela a pesar del frío, pero que los manden hidratados con bebidas calientes, que les den su almuerzo, que los abriguen bien y que estén al pendiente de síntomas gripales, entre otras recomendaciones que se reflejan ahora en esta asistencia”, comentó Bolaños Hernández.

Bolaños Hernández destacó que mantener la asistencia es especialmente importante en esta etapa del ciclo escolar, donde las escuelas cierran actividades y refuerzan aprendizajes.

Actualmente se cierran trabajos de regularización de los niños que presentan algún rezago, de trabajos individualizados y de repasos, además que otros planteles ya se encuentran organizando los festivales navideños, lo que mantiene a directivos y docentes trabajando intensamente.

Finalmente recordó que el último día de clases para los estudiantes será el viernes 19 de diciembre, conforme al calendario escolar vigente, mientras que el regreso a las aulas está programado para el 12 de enero, fecha en que se reanudarán actividades tras el periodo vacacional de invierno.