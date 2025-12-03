México aumentará 13% el salario mínimo en 2026 y reducirá la jornada laboral semanal a 40 horas

Así lo acordó la comisión tripartita conformada por representantes del gobierno, los trabajadores y las empresas

Se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los empresarios sobre un proyecto de reforma constitucional y legal, que deberá aprobar próximamente el Congreso, para reducir de manera progresiva la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. (Foto: Archivo/Líder Web)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el miércoles que el próximo año el salario mínimo aumentará 13%, con lo que se situará en 315,04 pesos por día, unos 15,75 dólares, y que enviará al Congreso un proyecto para reducir de manera progresiva la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

Así lo acordó la comisión tripartita conformada por representantes del gobierno, los trabajadores y las empresas, indicó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante la conferencia presidencial matutina.

El incremento, que entrará en vigor el 1 de enero, es levemente superior al que se aprobó para este año, que fue de 12% y que llevó el salario mínimo diario a 279 pesos (unos 13,75 dólares).

En la actualidad el sueldo mínimo alcanza para comprar 1,8 canastas básicas, que incluyen alimentos esenciales, productos de higiene y limpieza y artículos farmacéuticos básicos. Se espera que el nuevo incremento alcance para adquirir 2 canastas básicas.

Asimismo, se aprobó para 2026 un ajuste de 5% del salario mínimo diario para los trabajadores de la frontera de México con Estados Unidos —donde el costo de la vida es más elevado— que será de 440,87 pesos (unos 22 dólares).

De acuerdo con estimaciones del gobierno, el aumento salarial beneficiará a 8,5 millones de trabajadores que representan cerca del 14% de la población económicamente activa.

Si embargo, el nuevo ajuste sigue muy por debajo de los incrementos anuales que se aprobaron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que rondaron entre 15% y 22%.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el miércoles que el nuevo salario mínimo vaya a generar algún impacto sobre la inflación, que alcanzó en octubre una tasa anual de 3,57%.

Cambios en la jornada laboral

Bolaños también informó que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los empresarios sobre un proyecto de reforma constitucional y legal, que deberá aprobar próximamente el Congreso, para reducir de manera progresiva la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

La jornada semanal disminuirá de forma progresiva dos horas por año a partir de 2027 hasta llegar a las 40 horas en 2030, al final del mandato de Sheinbaum.

El secretario del Trabajo explicó que durante 2026 habrá un “período de adecuación” en el que las empresas y los trabajadores organizarán, planificarán y adaptarán sus procesos productivos para iniciar los cambios en 2027.

La reforma también incluirá cambios en las horas extraordinarias. Bolaños detalló que la suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias “no podrán superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día”. Asimismo, se prohibirán las horas extras para los menores de edad.