Ahora disfrutan la vida con mayor tranquilidad

NUEVO LAREDO, TAM.- Mucho entusiasmo, alegría y sobre todo mucha fe, fue lo que expresó la mayoría de los adultos de 60 años y más, después de la aplicaron de la vacuna COVID-19 ayer domingo, ya que ello también les brinda esperanza más de vida, y mucha tranquilidad a toda la familia.

Desde muy temprano Delia García acudió a las instalaciones de la Expomex con la finalidad de que vacunarán a sus papás señor Humberto García de 71 años y su mamá Olivia Rodríguez de García de 66 años, quienes habitan en la colonia San Rafael.

La dama comentó que el recorrido aunque fue largo fueron avanzando rápidamente, por lo que no fue muy tardado para que sus papás fueran vacunados, para ello tanto su papá como su mamá presentaron su CURP, comprobante de domicilio, copia de la credencial del INE y el número de registro que le dieron al registrarse en línea.

“Todo el personal que colabora en esta campaña de vacunación se comportó muy atento con todas las personas, además de que hay muy buena organización, en alrededor de 28 días les dijeron que les tocaba la aplicación de la segunda dosis, que iban a anunciar por medio de las redes sociales”, comentó.

Quienes también acudieron a la Expomex para ser vacunados fueron María Cristina Garza Longoria, María Eulalia Yepes Vázquez, Elvia Díaz y María Díaz, comentaron que desde muy temprano se formaron por Paseo Colón a la altura de la Iglesia Catedral, avanzando rápidamente.

“Nos sentimos encantadas ya porque nos aplicaron la primera vacuna, para poder sentirnos ya más tranquilitas”, muchas gracias a todas las personas que nos atendieron”, exclamaron.

Mientras que el señor Andrés Juan Mendoza de 64 años de edad, hizo fila para llegar a las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 78 del IMSS, quien manifestó que tardó hora y media desde que se formó para que le aplicaran el biológico”, “La fila si estaba larga pero caminamos rápido”, dijo.

La Señora Elia González López decidió acudir al Polyforum La Fe, para que le aplicarán la vacuna, “Yo no me tarde nada gracias a Dios, está muy bien ubicado todo, luego luego me dieron entrada por la puerta principal, de inmediato me tomaron datos y me vacunaron”, explicó.

El matrimonio formado por el señor Carlos Flores de 75 años y su esposa Carmen Guillen de 70 años vecinos del Fraccionamiento del Valle, acudieron al Polyforum donde les aplicaron la vacuna, quienes comentaron estar muy contentos por la aplicación de la primera dosis de vacuna.