‘Afrodescendencia Matamoros’ llena de ritmo y orgullo el XXXII FICSM en Nuevo Laredo

El escenario se llenó de vida con la fusión de música, danza y cantos que evocaron las raíces africanas presentes en la cultura tamaulipeca

La velada reafirmó el espíritu del festival, que busca celebrar la diversidad cultural y el arte en todas sus expresiones. [Agencias]

La velada reafirmó el espíritu del festival, que busca celebrar la diversidad cultural y el arte en todas sus expresiones. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una explosión de ritmo, energía y talento, el grupo Afrodescendencia Matamoros ofreció una noche inolvidable en el marco del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, que se celebra en Nuevo Laredo.

El escenario se llenó de vida con la fusión de música, danza y cantos que evocaron las raíces africanas presentes en la cultura tamaulipeca, logrando conectar profundamente con el público, que respondió con aplausos y ovaciones.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo agradeció y felicitó a los artistas matamorenses por compartir su talento y orgullo cultural, destacando su valiosa contribución al fortalecimiento del intercambio artístico entre las distintas regiones del estado.

La velada reafirmó el espíritu del festival, que busca celebrar la diversidad cultural y el arte en todas sus expresiones. Las actividades continúan durante los próximos días, con más presentaciones que prometen seguir llenando de música y color los escenarios de la ciudad.