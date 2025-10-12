Victoria acerca a Emiratos Árabes Unidos a lo que sería su 1er Mundial desde 1990

El conjunto emiratí ganó 2-1 en Doha y necesita igualar ante Qatar para regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde Italia 1990

Zaid Tahseen (derecha), de la selección de Irak soporta la marca de Mauro Ziljstra, de Indonesia, durante un partido de la eliminatoria mundialsita, realizado el sábado 11 de octubre de 2025 (AP Foto/Ali Issa)

DOHA.- Los Emiratos Árabes Unidos superaron a Omán por 2-1 el sábado, en la cuarta ronda de la eliminatoria asiática para la Copa del Mundo de 2026 y requieren el martes un empate en su visita a Qatar para colocarse en el máximo certamen por primera vez desde 1990.

La derrota acabó con las posibilidades de Omán de ganar el Grupo A de tres equipos y asegurar la clasificación automática para su primera Copa del Mundo, en la edición coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el equipo aún puede terminar segundo y avanzar a la quinta ronda.

Omán, que empató 0-0 con Qatar el miércoles, tomó la delantera a los 12 minutos, cuando un disparo de Amjad Al Harthi fue desviado por el defensor Kouame Autonne en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha.

Después de resistir durante la mayor parte del partido, la defensa de Omán finalmente se a los 76 minutos, cuando Marcus Meloni cabeceó un centro de Ali Saleh en el segundo palo. Siete minutos después, Caio Lucas envió un centro desde la izquierda que eludió a todos para dar a los Emiratos la ventaja, ante el júbilo de 5.000 aficionados que viajaron.

En el Grupo B, Irak derrotó a Indonesia 1-0 para igualar en puntos con Arabia Saudí antes de su duelo del martes.

El exjugador juvenil del Manchester United, Zidane Iqbal, anotó el único gol a los 76 con un disparo rasante desde el borde del área.

Irak debe derrotar al líder del grupo Arabia Saudí, el martes en Yeda, para clasificar a su primera Copa del Mundo desde 1986. Ha anotado más goles, tras vencer a Indonesia por 3-2 el miércoles.

Las dos derrotas significan que Indonesia no puede clasificarse ya.