Provoca joven conductor choque al pasarse alto en la colonia Juárez

El accidente entre un Kia K3 y un Ford Fiesta dejó solo daños materiales; Tránsito Municipal multó al responsable y aseguró ambos vehículos

El incidente involucró a un Kia K3 modelo 2026, conducido por Azael, de 21 años, y un Ford Fiesta modelo 2019, conducido por Francisco, de 60 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos vehículos ocurrió en la intersección de la avenida Ocampo y la calle Guatemala, en la colonia Juárez, dejando como saldo daños materiales.

El incidente involucró a un Kia K3 modelo 2026, conducido por Azael, de 21 años, y un Ford Fiesta modelo 2019, conducido por Francisco, de 60 años.

Según el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, Azael declaró que “iba pasando en la cuadra y no me fijé que había un alto en la esquina y me lo pasé”.

El vehículo Kia circulaba de poniente a oriente sobre la calle Guatemala y, al llegar a la intersección con avenida Ocampo, invadió una vía de preferencia, impactándose contra el Ford Fiesta, que transitaba de sur a norte sobre la avenida Ocampo.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar el peritaje, multando al conductor responsable y trasladando los vehículos involucrados al corralón.