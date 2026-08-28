Acerca Municipio trabajo a ciudadanos con “Empleo en tu Colonia”

Realizada en la Plaza Miguel Hidalgo como parte del programa “Presidencia Cerquita de Ti”

Nuevo Laredo, Tam.- Con una gran afluencia de personas, el Gobierno de Nuevo Laredo acercó oportunidades laborales a habitantes de distintos sectores de la ciudad mediante una nueva jornada de “Empleo en tu Colonia”, realizada en la Plaza Miguel Hidalgo como parte del programa “Presidencia Cerquita de Ti”.

A través de esta actividad, buscadores de empleo pudieron conocer de manera directa distintas vacantes y entregar su documentación a empresas participantes, facilitando el acceso a oportunidades laborales sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad.

Durante la jornada participaron ciudadanos provenientes de colonias como Colorines, Palmares, Valles de Anáhuac y Reservas, quienes destacaron la utilidad de contar con este tipo de acercamientos para facilitar la búsqueda de empleo.

José Dominique, habitante de Colorines, señaló que se enteró de la jornada mediante grupos de Facebook relacionados con la búsqueda de trabajo y decidió acudir para conocer las opciones disponibles.

“He encontrado varias postulantes que me han interesado y me ha parecido muy variado, hay un poco de todo”, comentó.

Por su parte, Arlet Camilo, vecina de Palmares, destacó la atención recibida durante su recorrido por los módulos y resaltó la importancia de acercar estas oportunidades a la ciudadanía.

“Está muy bien, así nos dan la oportunidad de trabajar y buscar el trabajo un poquito más fácil”, afirmó.

La ciudadana también invitó a quienes se encuentren en búsqueda de empleo a aprovechar este tipo de jornadas y acercarse a conocer las opciones disponibles. “Vengan y que se anime a buscar su empleo, hay muchas oportunidades variadas”.

De igual manera, Karina Jara, de la colonia Reservas, compartió que acudió con su currículum para conocer las vacantes y encontró una opción relacionada con el área administrativa. Sobre la iniciativa, reconoció que representa una alternativa para quienes buscan incorporarse al mercado laboral. “Está bien, así pues hay más oportunidades para aprovechar ya estando aquí mismo”.

Con acciones como esta, el Gobierno de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa acercando servicios y oportunidades directamente a las colonias, fortaleciendo la vinculación entre la ciudadanía y el sector productivo para generar más alternativas de empleo y crecimiento para las familias neolaredenses.