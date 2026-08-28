Brinda DIF más de 200 servicios en Brigada Integral para Niñas y Niños

Con el propósito de contribuir al bienestar y la salud de las niñas y niños durante el regreso a clases

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de contribuir al bienestar y la salud de las niñas y niños durante el regreso a clases, el Sistema DIF Nuevo Laredo llevó a cabo una Brigada de Atención Integral para Niñas y Niños, en la que se brindaron más de 200 servicios gratuitos y de apoyo.

La jornada se realizó este viernes 28 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, donde las familias tuvieron acceso a diversos servicios enfocados en la atención integral de la niñez.

Entre las acciones realizadas destacaron más de 60 consultas médicas con especialistas en neurología, pediatría y odontología infantil, además de servicios de medicina general y traumatología, con el objetivo de detectar y atender oportunamente diferentes necesidades de salud.

Como parte de esta brigada también se ofrecieron lentes a bajo costo, cortes de cabello infantil, valoración de peso y talla, asesoría jurídica familiar y atención psicológica.

La brigada contó también con el apoyo del Distrito de Salud para el Bienestar No. 5, que participó con la aplicación de diferentes vacunas para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud infantil.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó la importancia de acercar estos servicios a las familias, especialmente en momentos en los que se requiere mayor apoyo.

“En el Sistema DIF trabajamos para estar cerca de las familias y brindarles atención cuando más lo necesitan. Esta brigada representa un esfuerzo para que nuestras niñas y niños inicien este regreso a clases en mejores condiciones de salud y bienestar”, señaló.

Con este tipo de acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de continuar generando programas y servicios que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y al bienestar de las familias neolaredenses.