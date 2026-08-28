El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.00
EN VIVO

Brinda DIF más de 200 servicios en Brigada Integral para Niñas y Niños

Con el propósito de contribuir al bienestar y la salud de las niñas y niños durante el regreso a clases

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de contribuir al bienestar y la salud de las niñas y niños durante el regreso a clases, el Sistema DIF Nuevo Laredo llevó a cabo una Brigada de Atención Integral para Niñas y Niños, en la que se brindaron más de 200 servicios gratuitos y de apoyo.

La jornada se realizó este viernes 28 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, donde las familias tuvieron acceso a diversos servicios enfocados en la atención integral de la niñez.

Entre las acciones realizadas destacaron más de 60 consultas médicas con especialistas en neurología, pediatría y odontología infantil, además de servicios de medicina general y traumatología, con el objetivo de detectar y atender oportunamente diferentes necesidades de salud.

Como parte de esta brigada también se ofrecieron lentes a bajo costo, cortes de cabello infantil, valoración de peso y talla, asesoría jurídica familiar y atención psicológica.

La brigada contó también con el apoyo del Distrito de Salud para el Bienestar No. 5, que participó con la aplicación de diferentes vacunas para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud infantil.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó la importancia de acercar estos servicios a las familias, especialmente en momentos en los que se requiere mayor apoyo.

“En el Sistema DIF trabajamos para estar cerca de las familias y brindarles atención cuando más lo necesitan. Esta brigada representa un esfuerzo para que nuestras niñas y niños inicien este regreso a clases en mejores condiciones de salud y bienestar”, señaló.

Con este tipo de acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de continuar generando programas y servicios que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y al bienestar de las familias neolaredenses.

Acerca Municipio trabajo a ciudadanos con “Empleo en tu Colonia”
Américo incrementa salario a las y los trabajadores eventuales de Salud

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.