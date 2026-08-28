Invita Arte y Cultura a participar en el Laboratorio de Bailes de Salón

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Arte y Cultura de Nuevo Laredo invita a mujeres y hombres de 18 años en adelante a formar parte del Laboratorio de Bailes de Salón, un espacio diseñado para aprender nuevos pasos, disfrutar de la música y desarrollar habilidades de baile en un ambiente de convivencia y diversión.

Las clases son completamente gratuitas y están abiertas para quienes quieran iniciarse en los bailes de salón o simplemente aprovechar una nueva oportunidad para aprender, mantenerse activos y disfrutar de la música.

El laboratorio se desarrollará los lunes, martes y miércoles, de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, en la Casa de la Cultura Maquila Creativa en la calle Eva Sámano #1501, Parque Industrial Longoria, dentro del estacionamiento del Polyforum La Fe. Para mayor información, informes e inscripciones comunicarse al: 867 736-3666

Las clases inician el 31 de agosto, por lo que se invita a las personas interesadas a comunicarse y realizar su inscripción para aprovechar esta oportunidad de aprender y disfrutar del baile sin costo.

Con acciones como estas, el Gobierno de Nuevo Laredo promueve el acceso gratuito a actividades culturales y recreativas, generando espacios para que las familias y la comunidad puedan aprender, convivir y disfrutar del arte y la cultura.