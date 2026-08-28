El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.00
EN VIVO

Invita Arte y Cultura a participar en el Laboratorio de Bailes de Salón

Las clases son completamente gratuitas

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Arte y Cultura de Nuevo Laredo invita a mujeres y hombres de 18 años en adelante a formar parte del Laboratorio de Bailes de Salón, un espacio diseñado para aprender nuevos pasos, disfrutar de la música y desarrollar habilidades de baile en un ambiente de convivencia y diversión.

 

Las clases son completamente gratuitas y están abiertas para quienes quieran iniciarse en los bailes de salón o simplemente aprovechar una nueva oportunidad para aprender, mantenerse activos y disfrutar de la música.

 

El laboratorio se desarrollará los lunes, martes y miércoles, de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, en la Casa de la Cultura Maquila Creativa en la calle Eva Sámano #1501, Parque Industrial Longoria, dentro del estacionamiento del Polyforum La Fe. Para mayor información, informes e inscripciones comunicarse al: 867 736-3666

 

Las clases inician el 31 de agosto, por lo que se invita a las personas interesadas a comunicarse y realizar su inscripción para aprovechar esta oportunidad de aprender y disfrutar del baile sin costo.

 

Con acciones como estas, el Gobierno de Nuevo Laredo promueve el acceso gratuito a actividades culturales y recreativas, generando espacios para que las familias y la comunidad puedan aprender, convivir y disfrutar del arte y la cultura.

Detienen en Coahuila a hombre acusado de feminicidio y secuestro de sus dos hijos
Acerca Municipio trabajo a ciudadanos con “Empleo en tu Colonia”

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.