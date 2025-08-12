El Dólar
Vuelca conductora tras chocar contra barrera en Prolongación Monterrey

La mujer resultó ilesa al perder control de su unidad MG GT 2023; el accidente bloqueó carriles y generó congestionamiento vial

Por la fuerza del impacto, el automóvil volcó y terminó con las llantas hacia arriba, bloqueando varios carriles. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer salió ilesa luego de volcar su vehículo, tras impactarse contra una barrera de contención en la zona sur de esta frontera. El accidente ocasionó un importante congestionamiento vial en la zona.

El percance se registró sobre la Prolongación Avenida Monterrey, entre la Avenida Emiliano Zapata y la calle Prolongación Laguna Madre, a la altura del fraccionamiento Los Encinos.

De acuerdo con el reporte, la conductora, no identificada, viajaba en un automóvil MG GT, modelo 2023, color rojo y con placas de Tamaulipas. Circulaba de sur a norte y, al llegar frente a un centro comercial, perdió el control del volante.

El vehículo se desvió hacia la izquierda, chocó contra una barrera de contención y la desprendió de su base. Por la fuerza del impacto, el automóvil volcó y terminó con las llantas hacia arriba, bloqueando varios carriles.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para auxiliar a la conductora, quien no presentó lesiones de gravedad y no requirió traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se hicieron cargo de las diligencias y ordenaron el envío de la unidad al corralón mientras se determinan las causas del accidente.

