Inicia la UAT ciclo escolar con nuevas carreras y crecimiento en la matrícula

Matrícula histórica que supera los 45,000 estudiantes, un aumento del 7.12 % respecto al año anterior

Durante este ciclo, la UAT amplía su cobertura con una nueva oferta de trece carreras, de las cuales ocho son de reciente creación, y cinco más se extienden a los campus de Victoria, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Río Bravo. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Con una matrícula histórica que supera los 45,000 estudiantes y el lanzamiento de nuevas carreras, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició, este lunes 11 de agosto, el ciclo escolar Otoño 2025, reafirmando su liderazgo como la institución de educación superior más grande, sólida y con mayor cobertura en el estado.

A través de las redes sociales institucionales, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado dio un mensaje a la comunidad estudiantil, resaltando que la UAT no solo brinda formación académica, sino también una educación integral que fomenta valores, deporte, cultura, desarrollo de talento, liderazgo y compromiso social.

Invitó a las y los estudiantes a aprovechar esta etapa para vivir experiencias significativas, construir amistades duraderas y crecer personal y profesionalmente, recordando que forman parte de “la generación que inspira y transforma” y que llevan con orgullo la identidad correcaminos.

Para el período Otoño 2025, la UAT proyecta una matrícula máxima esperada de 45 181 estudiantes, lo que representa un aumento del 7.12 % respecto al año anterior.

En ese sentido, el rector destacó que este crecimiento es resultado de la confianza de las familias tamaulipecas en la calidad académica y en el fortalecimiento de la infraestructura universitaria.

Entre estas destacan las carreras de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo Sostenible e Ingeniero Biomédico y de Ingeniero en Ciencia de Datos, en modalidad a distancia, y las licenciaturas en Autotransporte de Carga, Atención Profesional de la Salud, y Ciencias Aplicadas al Deporte y Ejercicio.

Además de ofrecer Arquitectura, Enfermería, Derecho, Agronomía y Psicología en sedes que no cuentan con estas opciones profesionales.

Con ello, la institución fortalece su capacidad para responder a las demandas actuales del sector productivo y social, al tiempo que brinda mayores oportunidades de especialización y acceso a la educación superior en modalidades presenciales, híbridas y a distancia.

Asimismo, la Universidad fortalece su infraestructura con la incorporación de nuevos espacios académicos y de atención especializada en distintos campus, que incluyen áreas equipadas con tecnología de vanguardia, aulas modernas y clínicas universitarias.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de aprendizaje, ampliar la capacidad de atención a la comunidad y ofrecer entornos más dignos, accesibles y funcionales para el desarrollo integral de las y los estudiantes.