Vuelca camioneta en Carretera Aeropuerto; viajaban tres personas, incluido un menor

El exceso de velocidad provocó la volcadura de una Mazda Tribute cerca del Bulevar Universidad; gracias al uso del cinturón, todos resultaron ilesos

Las autoridades aprovecharon el incidente para exhortar a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y mantener una conducción responsable. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades aprovecharon el incidente para exhortar a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y mantener una conducción responsable. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente en la Carretera Aeropuerto terminó sin consecuencias humanas que lamentar, luego de que una camioneta Mazda Tribute volcó sobre el camellón central con tres personas a bordo, entre ellas un menor de 7 años.

Automovilistas que presenciaron el percance alertaron a los servicios de emergencia. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato y, al llegar a la altura de la tienda Smart y el Bulevar Universidad, encontraron la camioneta volcada sobre su costado izquierdo, con el parabrisas delantero totalmente destruido.

Fuera de la unidad se encontraba el conductor, acompañado por dos personas más, incluido el menor. Ninguno presentó lesiones, de acuerdo con la valoración realizada por los cuerpos de emergencia en el lugar.

Según el reporte vial, la camioneta circulaba de norte a sur por la Carretera Aeropuerto y, al pasar el entronque con el Bulevar Universidad, el conductor perdió el control del volante, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcando sobre el camellón central.

Agentes de Tránsito informaron que la causa principal del accidente fue el exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. Afortunadamente, los ocupantes llevaban puestos los cinturones de seguridad, lo que contribuyó a que salieran ilesos.

Las autoridades aprovecharon el incidente para exhortar a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y mantener una conducción responsable, especialmente cuando se viaja con menores a bordo, a fin de evitar tragedias.