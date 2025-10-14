Ingeniero californiano gana concurso con calabaza gigante de más de una tonelada

Brandon Dawson, empleado de Rivian Automotive, triunfó en Half Moon Bay con una calabaza de 1.064 kilos, cultivada junto a sus hijos durante cinco años

Brandon Dawson celebra después de ganar el 52º Campeonato Mundial Anual de Pesaje de Calabazas de Safeway en Half Moon Bay, California, el lunes 13 de octubre de 2025. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

HALF MOON BAY, California.- Un ingeniero y entusiasta de la jardinería ganó el premio principal en un concurso anual de pesaje de calabazas en el norte de California después de cultivar una que pesó 1.064 kilogramos (2.346 libras).

Brandon Dawson, de Santa Rosa, California, se alzó con la victoria el lunes en el 52º Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, al sur de San Francisco.

Dawson levantó los brazos en el aire y sentó a sus dos hijos sobre la calabaza gigante —casi del mismo peso que un vehículo sedán o un gran bisonte— después de ser coronado como el ganador de este año.

“Mi mente está un poco acelerada porque estuve en esta posición el año pasado cuando perdí por 3 kilogramos (6 libras)”, dijo en entrevista.

Dawson, un ingeniero de manufactura en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive, dijo que lleva cinco años cultivando calabazas gigantes. Las habilidades de precisión adquiridas en su trabajo le ayudaron con el riego y la luz solar adecuados para ayudar a que su calabaza creciera, comentó.

Dijo que disfruta involucrar a sus hijos en el proceso. El premio eran 20.000 dólares.

“Nos gusta pasar tiempo en el huerto y ver cómo crece”, expresó Dawson sobre su hijo de 2 años y su hija de 4 años.

“Mi hija de 4 años ahora puede realmente prestar atención al proceso de crecimiento”, especialmente porque las calabazas gigantes pueden crecer de 23 a 32 kg (50 a 70 libras) al día, añadió.

La calabaza de Dawson fue la subcampeona en el concurso del año pasado en Half Moon Bay cuando la calabaza ganadora cultivada por el profesor de horticultura, Travis Gienger, pesó 1.121 kg (2.471 libras).

Gienger, de Anoka, Minnesota, estableció un récord mundial en el concurso de California en 2023 porque su calabaza gigante pesó 1.247 kg (2.749 libras). La calabaza de Gienger se dañó a principios de esta temporada y no pudo participar en el concurso de este año en California.

Dos hermanos en Inglaterra rompieron el récord de Gienger a principios de este mes con una calabaza que pesó 1.278 kg (2.819 libras).