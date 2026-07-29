Consolida Carmen Lilia a NLD como la más segura de Tamaulipas: INEGI

La medición nacional revela que la percepción de inseguridad entre la población pasó de 34.8 a 26.5 por ciento entre marzo y junio de este año

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo registró la segunda mayor disminución del país en percepción de inseguridad y se consolidó como la ciudad con mejor percepción de seguridad en Tamaulipas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al segundo trimestre de 2026.

La medición nacional revela que la percepción de inseguridad entre la población pasó de 34.8 a 26.5 por ciento entre marzo y junio de este año, una disminución de 8.3 puntos porcentuales, desempeño que colocó a Nuevo Laredo únicamente por debajo de Ciudad Nezahualcóyotl entre las ciudades con mayor avance del país en este indicador.

Con este resultado, Nuevo Laredo se ubicó muy por debajo del promedio nacional, que alcanzó 59.8 por ciento, y ascendió al séptimo lugar nacional entre las ciudades con menor percepción de inseguridad, compartiendo este grupo con ciudades como San Pedro Garza García, Piedras Negras, San Nicolás de los Garza y Saltillo.

Para la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, estos resultados reflejan que la seguridad también se fortalece cuando existe coordinación institucional y se impulsa una política integral que privilegia el bienestar de las familias, la recuperación de espacios públicos y el desarrollo social.

“La seguridad se construye todos los días. Se fortalece con coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero también recuperando espacios públicos, iluminando calles, impulsando programas sociales y generando oportunidades para nuestra gente. Estos resultados nos motivan a seguir trabajando para que las familias vivan con mayor tranquilidad y confianza.”

La alcaldesa destacó que este avance es resultado del trabajo coordinado con el gobernador Américo Villarreal Anaya, las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la atención a las causas, el fortalecimiento institucional y la construcción de la paz.

Señaló que desde el Gobierno Municipal se ha impulsado una política complementaria orientada a fortalecer el tejido social mediante la recuperación de espacios públicos, la modernización del alumbrado, la rehabilitación de parques y áreas recreativas, así como programas sociales, educativos, deportivos y culturales que contribuyen a generar entornos más seguros para las familias.

Canturosas Villarreal afirmó que más allá de los indicadores estadísticos, la disminución en la percepción de inseguridad representa un cambio en la vida cotidiana de las y los neolaredenses, quienes hoy disfrutan con mayor confianza los espacios públicos, desarrollan sus actividades diarias y conviven en una ciudad con mejores condiciones para su bienestar.

La presidenta municipal subrayó que estos resultados fortalecen el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el Gobierno de México para preservar la tranquilidad de las familias y seguir construyendo una ciudad con mejores oportunidades para todos.

Los resultados de la ENSU reflejan una tendencia positiva sostenida para Nuevo Laredo y consolidan a la ciudad entre las mejores evaluadas del país en percepción de seguridad.

Con este nuevo resultado del INEGI, Nuevo Laredo reafirma su liderazgo en Tamaulipas y fortalece su posicionamiento nacional como una ciudad donde la coordinación institucional, la inversión en espacios públicos, el desarrollo social y la participación ciudadana contribuyen a construir un entorno cada vez más seguro para las familias.