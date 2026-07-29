Irán reanuda ofensiva con misiles

En esta imagen satelital, proporcionada por Planet Labs PBC el 27 de julio de 2026, se muestra una columna de humo saliendo de las instalaciones de procesado de petróleo de Aramco en Abqaiq, Arabia Saudí. (Planet Labs PBC via AP)

En esta imagen satelital, proporcionada por Planet Labs PBC el 27 de julio de 2026, se muestra una columna de humo saliendo de las instalaciones de procesado de petróleo de Aramco en Abqaiq, Arabia Saudí. (Planet Labs PBC via AP)

EL CAIRO (AP) — Irán lanzó una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio a primera hora del miércoles. Por su parte, Estados Unidos se unió a Arabia Saudí para atacar a milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak, abatiendo al menos a 20 combatientes.

El estallido en múltiples frentes, tras varios días de relativa calma, elevó el riesgo de un regreso a una guerra total. También puso de relieve lo difícil que ha sido poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses. Es probable que los combates también aumenten las preocupaciones de que Estados Unidos esté reduciendo aún más unas reservas ya mermadas de municiones sofisticadas necesarias para defender sus bases y a sus aliados.

Arabia Saudí había acusado a las milicias iraquíes de disparar drones contra sus instalaciones petroleras durante los últimos dos días. Un grupo que aglutina a diversas milicias iraquíes negó inicialmente las acusaciones, mientras que otro grupo respaldado por Irán —los rebeldes hutíes de Yemen— dijo que había atacado instalaciones energéticas saudíes como parte de un conflicto separado pero relacionado.

Antes del más reciente estallido, los mediadores habían expresado su optimismo sobre la posibilidad de lograr que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones. Un acuerdo provisional se derrumbó en las últimas semanas por los renovados combates en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los suministros energéticos del mundo que los ataques iraníes han vuelto a cerrar de facto.

Un funcionario regional dijo que los mediadores “aún intentan con ambas partes” restablecer la calma y encarrilar de nuevo el alto el fuego. No dio detalles sobre si se estaba logrando algún avance y declaró bajo condición de anonimato para hablar sobre la diplomacia a puerta cerrada.

Las renovadas hostilidades hicieron que el precio del petróleo se disparara: el crudo Brent, el estándar internacional, subió un 3,1% a 84,58 dólares por barril.

Jordania intercepta misiles y EEUU ataca a milicias en Irak

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que disparó misiles balísticos contra la Base Aérea Muwaffaq Salti de Jordania, un centro militar estadounidense clave para la región, en un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal IRNA.

El ejército de Jordania dijo que cinco misiles iraníes habían sido “interceptados y destruidos”. Hasta el momento, no se han reportado víctimas o daños.

Más tarde, el ejército de Estados Unidos anunció que varios aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron instalaciones logísticas y de armas en el este de Irak en respuesta a los presuntos ataques con drones contra Arabia Saudí. El Ministerio de Defensa saudí advirtió que el país “no busca una escalada, pero responderá a cualquier agresión que enfrente”.

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de grupos armados mayoritariamente chiíes respaldados por Irán que está oficialmente bajo el mando del ejército iraquí, dijo que al menos 20 combatientes murieron y otros 32 resultaron heridos en los ataques nocturnos.

Los grupos que integran las FMP se sumaron a la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico después de que éste se apoderara de grandes zonas de Irak en 2014. El gobierno iraquí posteriormente las designó como una “formación militar independiente” dentro de las fuerzas armadas, pero, en la práctica, las milicias tienen una autonomía significativa, y algunas han atacado instalaciones estadounidenses.

La oficina del presidente iraquí, Nizar Amidi, condenó el miércoles los ataques aéreos de Estados Unidos y Arabia Saudí, calificándolos de “un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía de Irak, que apunta contra sus instituciones oficiales de seguridad”.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irak condenó los ataques, diciendo en un comunicado que se habían llevado a cabo “mientras el gobierno iraquí estaba en contacto con las partes pertinentes para investigar y abordar todas las preocupaciones planteadas por las partes saudí y estadounidense respecto al ataque contra territorio saudí”. Señaló que “varias personas inocentes” habían muerto o resultado heridas.

Dos funcionarios del gobierno iraquí, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a realizar declaraciones en público, dijeron que la visita a Arabia Saudí del primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, prevista para el jueves, había sido pospuesta indefinidamente.

Ataques contra instalaciones petroleras saudíes podrían agravar la crisis energética mundial

Arabia Saudí también está inmersa en un conflicto renovado con los hutíes. Los rebeldes han declarado un bloqueo del transporte marítimo saudí que podría estrangular otra ruta comercial crucial en Oriente Medio que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, entre el golfo de Adén y el mar Rojo.

El lunes, los hutíes dijeron que habían lanzado drones dirigidos a instalaciones petroleras utilizadas para transportar petróleo a través de Arabia Saudí hasta la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, una vía de desvío clave para las exportaciones saudíes bloqueadas por el control iraní del estrecho de Ormuz.

Los rebeldes dijeron que su ataque fue en respuesta a un dron saudí que, según afirmaron, violó el espacio aéreo yemení.

Imágenes satelitales obtenidas el lunes por Planet Labs y analizadas por The Associated Press mostraron daños en la instalación de procesamiento de petróleo de Aramco en Abqaiq, en el este del reino. La enorme instalación es capaz de procesar aproximadamente 7 millones de barriles de crudo al día.

En 2019, los ataques contra Abqaiq reivindicados por los hutíes interrumpieron la producción de 5,7 millones de barriles al día, disparando el precio del crudo en todo el mundo y ofreciendo una primera demostración de la vulnerabilidad de las instalaciones petroleras saudíes a ataques con misiles y drones.

Por otra parte, un funcionario regional dijo que una refinería en Jazan, en la costa saudí del mar Rojo, cerró temporalmente debido a los daños “relativamente importantes” causados por un ataque hutí el sábado. El funcionario, que no estaba autorizado a informar a periodistas y habló bajo condición de anonimato, dijo que el desperfecto tardaría varios días en repararse. La refinería produce 400.000 barriles diarios.

La consultora energética IIR Energy, con sede en Texas, dijo que se esperaba tentativamente que la refinería reiniciara sus actividades el 15 de agosto.

Irán rechaza la propuesta de Omán para gestionar el estrecho

El estrecho de Ormuz ha sido un importante punto de tensión en el conflicto. El viceministro de Exteriores de Irán dijo que su país rechazó una propuesta de Omán, que se encuentra al otro lado del estrecho, para gestionar conjuntamente el tráfico de barcos.

En una entrevista con la televisión estatal iraní emitida el martes por la noche, Kazem Gharibabadi señaló que la propuesta omaní incluía dividir el estrecho en dos rutas, cada una de las cuales permitiría el tránsito del 50% de los buques que pasan por la vía marítima.

Irán ofreció una contrapropuesta con un plan temporal para el tránsito de embarcaciones a través de sus aguas territoriales, dijo, añadiendo que la política del país es que el estrecho “nunca vuelva a su situación de preguerra”. Antes del conflicto, los barcos transitaban libremente.