Vuelca camioneta en canal y deja mujer lesionada tras quedar atrapada

El vehículo quedó sostenido parcialmente por un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que complicó las maniobras de rescate. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El vehículo quedó sostenido parcialmente por un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que complicó las maniobras de rescate. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada tras quedar atrapada en el interior de un canal luego de volcar la camioneta que conducía, la noche del domingo sobre la Carretera a Anáhuac, a la altura de la colonia Los Ángeles, en Nuevo Laredo.

De acuerdo con la información disponible, la conductora fue identificada como Nancy, de 40 años, quien manejaba una camioneta Chevrolet TrailBlazer modelo 2003. La unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando la conductora perdió el control, lo que provocó que el vehículo se volcara hacia su costado izquierdo y terminara dentro de un canal a un costado de la vía.

El vehículo quedó sostenido parcialmente por un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que complicó las maniobras de rescate. La conductora quedó atrapada en la cabina, con extremidades prensadas, por lo que fue necesaria la intervención coordinada de elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

Los cuerpos de emergencia realizaron labores durante varios minutos para liberar a la mujer, debido a las condiciones en las que quedó la unidad. Una vez rescatada, fue trasladada de urgencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica.

Durante la atención del incidente, un residente de la colonia El Campanario señaló que la conductora presuntamente huía tras haber impactado previamente otro vehículo; sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades. En su declaración inicial, la mujer indicó que se dirigía desde su domicilio cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades mantienen el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución para evitar este tipo de percances.