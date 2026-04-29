Permanece sin identificar par de hombres encontrados sin vida

Ambos cuerpos fueron trasladados para la práctica de la autopsia de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y labores de localización de familiares para su identificación legal. [Archivo/Líder Web]

Ambos cuerpos fueron trasladados para la práctica de la autopsia de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y labores de localización de familiares para su identificación legal. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Los cuerpos de dos hombres localizados sin vida en distintos puntos de Nuevo Laredo no han sido identificados oficialmente y, en caso de no ser reclamados por familiares, podrían ser inhumados en la fosa común, de acuerdo con procedimientos legales vigentes.

El primer hallazgo ocurrió en un inmueble abandonado ubicado sobre el Bulevar Municipio Libre, entre las calles Cronos y Minerva, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años. Según reportes preliminares, el lugar —que anteriormente operó como restaurante— era utilizado como refugio por la víctima, quien presuntamente se encontraba en situación de calle. Autoridades indicaron que el cuerpo tenía varios días en el sitio.

El hombre fue descrito como de tez morena y estatura media. En el lugar fueron localizadas algunas de sus pertenencias; sin embargo, no se logró establecer su identidad. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y señalaron que, de manera preliminar, no se observaron signos evidentes de violencia.

En un segundo hecho, otro hombre fue localizado sin vida en el crucero de las calles González y Salinas Puga, en las inmediaciones del Hospital Civil. Se trata de una persona de aproximadamente 69 años, quien se desplazaba en silla de ruedas y era conocida en el sector por solicitar apoyo a la ciudadanía.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio tras el reporte de testigos, confirmando que el hombre ya no contaba con signos vitales. De forma preliminar, se indicó que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.

Ambos cuerpos fueron trasladados para la práctica de la autopsia de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y labores de localización de familiares para su identificación legal.