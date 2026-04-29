Aprueba IFAB regla que sanciona cubrirse la boca con tarjeta roja

Medida busca evitar insultos ocultos y se aplicará en el Mundial con criterio de organizadores

Gianluca Prestianni, el atacante argentino de Benfica, durante el partido contra la Juventus en la Liga de Campeones, el miércoles 21 de enero de 2026, en Turín. (AP Foto/Luca Bruno)

Gianluca Prestianni, el atacante argentino de Benfica, durante el partido contra la Juventus en la Liga de Campeones, el miércoles 21 de enero de 2026, en Turín. (AP Foto/Luca Bruno)

VANCOUVER, Canadá.- La International Football Association Board aprobó una nueva regla que penalizaría con tarjeta roja a los jugadores si se cubren la boca al encarar verbalmente a otro jugador.

La regla fue aprobada por unanimidad por la IFAB en una reunión realizada el martes en la ciudad canadiense de Vancouver. La medida estará vigente en el Mundial de este verano, que comienza el 11 de junio.

La FIFA propuso la regla después de que Vinícius Júnior, el astro brasileño del Real Madrid, acusara a Gianluca Prestianni, atacante argentino del Benfica de Portugal, de proferir un insulto con connotaciones raciales mientras se cubría la boca durante un partido de la Liga de Campeones en febrero.

La semana pasada, la UEFA impuso a Prestianni una sanción de seis partidos por el abuso verbal, que, según indicó, fue de carácter homofóbico. Si Prestianni es convocado por Argentina para el Mundial, podría tener que perderse los dos primeros partidos del campeón defensor, aunque la sanción puede apelarse.

“A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se cubra la boca en una situación de confrontación con un adversario puede ser sancionado con una tarjeta roja”, dijo la IFAB.

La organización, que establece las reglas del fútbol internacional, también informó que cualquier jugador que abandone el campo en protesta por una decisión del árbitro puede ser sancionado con tarjeta roja. La regla también se aplica a los miembros del cuerpo técnico que insten a los jugadores a abandonar el terreno de juego.

La IFAB señaló que las enmiendas se comunicarán a los 48 equipos que disputarán el Mundial, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.