Volcadura de tráiler en autopista MTY–NLD provoca cierre parcial y movilización

El conductor resultó ileso tras perder el control del vehículo en el kilómetro 167; autoridades y equipos de rescate trabajaron varias horas para restablecer la circulación

NUEVO LAREDO, TAM.- Un tráiler volcó en el kilómetro 167 de la autopista Monterrey–Nuevo Laredo, generando una intensa movilización de equipos de emergencia y autoridades federales durante las primeras horas de ayer.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del vehículo de carga perdió el control por causas que aún están bajo investigación. A pesar de la aparatosa volcadura, el conductor salió ileso, lo que fue calificado como un “golpe de suerte” por elementos de rescate que atendieron el incidente.

Bomberos y personal de Rescate acudieron al lugar para asegurar la zona y realizar las maniobras necesarias para evitar riesgos adicionales. También llevaron a cabo labores de limpieza en la carpeta asfáltica para restablecer la circulación de manera segura.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del chofer ni el tipo de carga que transportaba el tráiler. Las autoridades indicaron que esta información se integrará al peritaje oficial.

La Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento del hecho y desplegó elementos para dirigir el tráfico en esta importante vía de conexión entre el norte del país y la frontera. Durante varias horas se registraron retrasos en ambos sentidos de la autopista.

Las causas exactas del accidente serán determinadas por los peritos correspondientes, quienes analizan factores como el estado del camino, la velocidad y posibles fallas mecánicas.