Ciclista resulta lesionado tras chocar contra camioneta en la colonia Concordia

El hombre circulaba en sentido contrario por la avenida Reforma y se impactó con una Buick Enclave; sufrió heridas leves y fue atendido por paramédico

Tanto el ciclista como el automovilista no llegaron a un acuerdo y decidieron abandonar el sitio por cuenta propia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre que circulaba en bicicleta resultó con lesiones leves luego de chocar de frente contra una camioneta en un cruce de la colonia Concordia. El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Reforma y la calle Zaragoza.

De acuerdo con los reportes, el ciclista avanzaba en sentido contrario sobre el carril lateral de la avenida Reforma, de sur a norte. Al llegar al cruce con Zaragoza, se estrelló contra el frente de una camioneta que ingresaba desde el poniente, generándose el percance.

El hombre, que no fue identificado, conducía una bicicleta de montaña amarilla sin placas ni aditamentos de seguridad. A pesar del golpe, fue atendido en el lugar por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes confirmaron que no presentaba lesiones graves ni requería traslado hospitalario.

La unidad involucrada es una camioneta Buick Enclave blanca, modelo 2012, con placas de Tamaulipas. Según versiones preliminares, el conductor de la camioneta tampoco respetó la señal de alto al incorporarse a la lateral de Reforma, lo que contribuyó al choque.

Varias unidades de emergencia arribaron rápidamente al lugar para asegurar la zona y brindar apoyo. Sin embargo, al no registrarse heridos de consideración, se retiraron poco después de atender al ciclista.

Tanto el ciclista como el automovilista no llegaron a un acuerdo y decidieron abandonar el sitio por cuenta propia, antes de la llegada de los agentes de Tránsito y Vialidad.