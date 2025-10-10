Motociclista sufre crisis nerviosa tras chocar con auto en sector centro

El conductor se impactó contra un Dodge Stratus que giró sin precaución sobre la avenida César López de Lara; aunque ileso, fue atendido por Protección Civil

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista vivió momentos de angustia tras estrellarse contra el costado de un automóvil que realizó un giro sin precaución sobre la avenida César López de Lara, en la zona centro de la ciudad.

El percance ocurrió cuando la conductora de un Dodge Stratus, identificada como Mirna, de 49 años, circulaba de sur a norte y, al llegar al cruce con la calle Tamaulipas, intentó incorporarse a un retorno. Según testigos, la mujer invadió los carriles contrarios sin verificar que la vía estuviera libre.

En ese momento, José Antonio, de 43 años, empleado de una cadena de refaccionarias, transitaba en su motocicleta en sentido norte a sur. El hombre no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el costado del vehículo.

Aunque la motocicleta quedó dañada por el golpe, José Antonio resultó físicamente ileso. Sin embargo, sufrió una fuerte crisis nerviosa que requirió la intervención de personal de Protección Civil y Bomberos.

Paramédicos revisaron al motociclista en el lugar y confirmaron que no presentaba heridas, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recabaron testimonios de los presentes, quienes señalaron la maniobra imprudente de la conductora como el factor principal que desencadenó el accidente.