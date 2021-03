Vive Texas 1er día sin restricciones

LAREDO, TX.- Aunque la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott permitió, desde el día de ayer, el no usar cubrebocas de manera obligatoria, la respuesta a los llamados de la autoridad médica local parecen haber tenido eco entre la población de esta ciudad, que ha sufrido más de 800 muertes a causa de la pandemia.

Annel Velazco, es una joven que comparte la responsabilidad de su hogar con el empleo que tiene de medio tiempo en la tienda de autoservicio HEB. Ella no está de acuerdo con la cancelación de la orden y la apertura para que el cubrebocas ya no sea obligatorio. “Aún no se ha terminado la pandemia, muy pocas personas se han vacunado y eso nos pone en mayor riesgo”, mencionó Velazco.

“Yo soy una persona mayor y no he podido lograr vacunarme y aunque, ya estuviera vacunada, voy a seguir usando la mascarilla, me siento más segura con traerla, ya le dije a mi familia que seguiremos cuidándonos”, dijo Alicia Montero, quien realizaba unas compras en el primer cuadro de la ciudad.

Para Ricardo Arce, quien es propietario de un negocio de impresión de playeras en el centro de la ciudad, el uso de cubrebocas sólo es necesario cuando las personas presentan síntomas severos.

“Estoy aburrido del uso de la mascarilla, no le veo un motivo real por qué continuar usando, me la pondré cuando sea obligado por las circunstancias, pero en mi negocio son bienvenidos sin usar cubrebocas sostuvo Arce.

Las opiniones en su mayoría se inclinan a continuar usando los cubrebocas, como los representante locales de diferentes áreas de la economía, sociedad y gobierno de más de 38 organizaciones como el Congresista Henry Cuellar, la Senadora Judith Zaffirini, las administraciones municipales de la ciudad de Laredo y el Condado de Webb.

SIGUEN APOYANDO

La respuesta de empresas e instituciones educativas en apoyo a medidas sanitarias y mejor salud. El Colegio de Laredo, TAMIU, los distritos escolares de LISD, UISD, Gateway Community Health Center, Laredo Medical Center, El Hospital de los Doctores, AHEC. AlphaGraphics Laredo, La Cámara de Comercio, Univisión, Televisa, Líder Informativo, Hispanic International, La Raza 90.9 FM, H-E-B, Guerra Communications, Mall Del Norte, Association of Logistics & Forwarding Agents, Lamar Advertising, Hachar Media, LULAC District 14, Veterans Peer Support, y Veterans Council 777, entre otros.